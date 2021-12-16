美國最新型兩棲戰鬥車（Amphibious Combat Vehicles，ACV）

美國陸戰隊已決定，除了支援緊急危機應對任務外，要全面禁止兩棲突擊車（AAV）參與經常性部署，或是下水。

據《動力》（The Drive）網和美國海軍研究協會新聞（USNI News）15日報導，在1輛兩棲突擊車參加演訓，發生沉沒意外，導致8名陸戰隊員，還有1名海軍喪生超過1年後，美國陸戰隊做出了這項決定。而這起意外是由於一連串維修，訓練和領導失誤所造成。

美國海軍陸戰隊正以新型8x8輪兩棲戰鬥車（Amphibious Combat Vehicles，ACV）汰換老舊的兩棲突擊車。陸戰隊正徹底重新設計整體部隊架構，從去年起，讓所有的M1「艾布蘭（Abrams）」主戰坦克退役，減少重型戰車戰力。

而兩棲突擊車的主要任務，在於將兩棲戰艦的部隊和裝備運送上岸。目前還不清楚，美國陸戰隊究竟共有多少輛兩棲突擊車。2016年時，英國權威智庫「國際戰略研究所（IISS）」發行的全球「軍力平衡（The Military Balance）」報告中說，共有1,311輛。