一泊三食住房專案5000元起，扣除餐飲消費，等於住房每人只要1500元，CP值爆表。（柯宗緯翻攝）

高雄英迪格與嘉信遊艇跨界合作，推出「5 Go High遊艇派對住房專案」，專案12人即可成行。（柯宗緯翻攝）

高雄中央公園英迪格酒店2016年12月16日正式開幕，業者今天在5週年慶這日宣布，將化身為巨型「豪華郵輪」即起至3月底推出一系列「5 GO HIGH」活動。其中，一泊三食住房專案5000元起，扣除餐飲消費，等於住房每人只要1500元，CP值爆表。另也與嘉信遊艇推出12人遊艇派對住房專案，民眾可搭郵輪遊高雄。

高雄英迪格總經理李冠賢表示，高雄英迪格五歲生日，深化英迪格與高雄海港的鄰里文化，將高雄英迪格打造成一艘巨型豪華郵輪，邀請大家登船，航向全新的2022，一起Go High。

優惠住房專案，每晚5000元起，即可入住原價13800元的高級房城市景觀，贈送價值748元的早餐兩客、酒店知名地標Pier No.1高空露天酒吧的雙人座席及500元抵用券，以及價值500元的「木木江鳥衣谷」聯名精緻雙人點心。

扣除贈送的餐飲消費，實際住宿費用約3000元，等於每人每晚約只要1500元，從半自助吧早餐、雙人午茶點心及頂樓酒吧美食美酒，享受郵輪式全天候的供餐體驗。

此外，高雄英迪格與嘉信遊艇跨界合作，推出「5 Go High遊艇派對住房專案」，專案12人即可成行，加贈Pier No.1酒吧抵用券2000元。民眾選擇此方案可入住高級房城市景觀一晚，並進入私人遊艇上享受3個小時的港都海景遊歷，晚上再到酒吧小酌一番，每人每晚只要4000元起。

行銷業務總監Mnady表示，前段時間的疫情讓大家悶了很久，現在也不是出國好時機，邀請大家一起來高雄搭乘遊艇，一邊品嚐小點心一邊欣賞港灣美景」。專案僅提供來電預訂，洽詢專線：07-2721666。

高雄英迪格的Pier No.1頂樓露天酒吧，如同登上遊輪甲板，座位上擺放著救生圈及熱帶魚造型抱枕，模樣可愛逗趣。 每週五至週日還有「船長之夜」，服務人員穿上筆挺的白襯衫及黑領結，穿梭在賓客之間提供服務。

當晚消費滿2000元即可挑戰「黃金輪盤手」，巨型輪盤上對應的是優惠獎項，有「和喜歡的人乾一杯-船長特調shot」、「船長請你喝啤酒或調酒」及「船長請你吃鹽酥雞」等獎項，最大獎為整桌消費由酒吧直接打8折。