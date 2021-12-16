冬季到很多人因體質虛寒，總是容易手腳冰冷，甚至動不動就受寒感冒，還有人因此造成腹瀉；衛福部彰化醫院中醫部近年來就把常用在治療鼻過敏的「三九貼」，用於治療虛寒體質患者，2、3年長期治療下來，冬季出現手腳冰冷、容易腹瀉與感冒的狀況，都明顯好轉。

彰醫中醫師張煒東表示，「三九貼」可治療慢性、虛寒性疾病，從冬至次日起算、每隔9日一次，針對穴位進行中藥敷貼，共計貼3次。（謝瓊雲攝）

與夏季進行的三伏貼療效相近，冬季限定的「三九貼」也有調整體質改善過敏的目的；彰醫中醫部中醫師張煒東表示，「三九貼」可治療慢性、虛寒性疾病，從冬至的次日起算，每隔9日一次，針對穴位進行中藥敷貼，共計貼3次，故稱之為「三九貼」。由於現代人生活忙碌，時間較難精準配合，一般只要在冬至前後的1個月內，做3、4次的中藥敷貼，通常就能達到一定的效果。

張煒東說，「三九貼」常用性溫補、通經、散寒、平喘的藥材，如甘遂、白芥子、細辛、延胡索、丁香、乾薑等，研磨成粉末後，調入薑汁做成藥餅小顆粒，敷貼6至10個於相關的穴位上，透過皮膚的吸收，持續對穴位產生化學性、熱性刺激，促進血脈運行、通經入絡，以達到溫經散寒、活血通脈與調節臟腑功能的效果。

43歲李小姐指，每到冬天身體就像進了冷凍庫，手腳冰到朋友一摸都會嚇一跳，即使穿再多衣物也無法保暖，也常會受點風寒就引發鼻炎、打噴嚏等症狀，每年冬天身體就會虛脫一回，直到春天氣溫回暖才會好；2年前開始嘗試三九貼治療，今年終於感覺身子、手腳有點回暖，也沒那麼虛了，因此今年打算持續三九貼。50歲趙先生則說每到冬季就特別容易拉肚子，連續3年的冬天都進行三九貼後，腹瀉情況明顯改善不少。

張煒東說，臨床上有不少脾胃虛寒的人，冬天只要吹到冷風後，就會引發絞痛腹瀉，透過中藥或三九貼調理都有不錯效果。因氣血不足或腎陽虛衰造成手腳冰冷，簡單說就是體內血液循環不好，造成四肢末稍冰冷；通常這類體質以女性較多，可透過中醫師開立活血藥物服用調理，飲食方面可多吃溫補的羊肉、葡萄、龍眼乾、薑等，並適度進行伸展、有氧等運動，晚上可用溫熱水泡腳，每周泡2至3次，持之以恆，就能促進新陳代謝和血液循環，再搭配每年冬天「三九貼」，貼於腎經與膀胱經的穴位上，通常效果都會很不錯。