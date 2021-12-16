時序將邁入歲末，年底傳統消費旺季及明年政策與行業展望期待，有望抬升陸股表現，造就春季躁動行情，且人行全面降準，政策轉向寬鬆，進一步刺激春季躁動行情可期，統計近10年A股春季躁動行情表現，平均都有超過一成的漲幅，上海綜合平均上漲近13.73％、滬深300上漲15.96％，中小板指數平均漲幅更有近18.38％，有利把握機會透過大中華基金或陸股ETF擇機布局。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，大陸官方11月製造業PMI指數為50.1，較前月回升0.9，為4月以來首次回到擴張區間，反映製造業景氣的回暖。生產指數為52較前月上升3.6，升至下半年以來最高水準，近幾年11月的生產指數多數回升，今年斜率明顯高於往年同期，製造業復甦或可期。從貨幣供給角度，貨幣政策鬆緊與經濟增速訴求有關，2021年重心在調結構，2022年中美經濟增速差距可能是改革開放四十年以來最接近的一年，穩增長訴求提升，2022年上半年有望成為貨幣鬆的窗口期。

從通膨角度來看，由於大宗商品周期回落，PPI壓力見頂，因此2022年上半年宏觀環境有利資本市場表現，建議可關注消費修復及高景氣的成長股。

群益深証中小100ETF（00643）經理人張菁惠指出，大陸官方強調穩增長與貨幣政策穩中偏寬立場，寬信用力道及效果有望顯現，近期來看，中小型股活躍，躁動現象初顯，如貨幣政策朝寬信用方向，根據歷史經驗，成長股表現將可期。

觀察歷年陸股第一季由於農曆春節紅包行情以及過往中國兩會前，多會釋放經濟政策規劃與目標等利多消息，因此股市歷年第一季表現相當亮眼，當中又以成長／消費板塊領漲居多，中小型股表現更是突出，隨著時序即將進入第一季的季節效應行情，建議不妨適度透過中小板ETF來介入參與，把握投資契機。