王力宏15日爆出和老婆李靚蕾8年婚姻生變，在演藝圈丟下震撼彈，他也在臉書發文證實離婚，李靚蕾也被網友起底擁有超高學歷和美麗外貌，內外兼具堪稱女人的典範，如今又有人挖出李靚蕾的媽媽竟是香港知名女星，還和萬梓良、關之琳等大咖合演《喋血風雲》。

李靚蕾的媽媽為香港女星李瑤敏，她成立了一間公司，擔任負責人，在出道期間曾和許多演藝圈大哥交往，她最著名的作品是1990年和萬梓良、關之琳合作《喋血風雲》，她在片中擔任女二國際刑警韓小姐（Apple），戲份只有半小時，之後便和日本人生下李靚蕾。

李靚蕾的母親是港星李瑤敏。(圖/翻攝自微博)

李靚蕾嫁給王力宏後，李瑤敏的身分受到矚目，還被挖出和南僑集團會長陳飛龍關係匪淺，不僅是對方的紅粉知己，還負責照顧生活起居，就連南僑的員工都知道李瑤敏的存在，還稱她為「李顧問」，2014年，李瑤敏還疑似捲入地溝油事件，遭曝光是涉事企業的顧問和供應商。

李靚蕾也遭爆料，她畢業於美國著名的普林斯頓大學，擁有工程理學士學位，又在哥倫比亞商學院攻讀博士，之後便順利進入美國金融巨擘「摩根大通」擔任分析師，負責戰略、開發、運營風險等項目，短短2年內就爬到諮詢服務部的助理副總裁，才智與美貌兼具，一開始深獲王力宏家人喜愛，卻因為一入王家大門就想管錢而踩到婆婆地雷。