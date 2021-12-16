南投林管處表示，闊葉木樹幹通直部分較短、密度較大，質地堅硬強度大、紋理漂亮，比較具有動態感，通常會被用來製作家具、器皿、樂器等等。(南投林管處提供／吳建輝南投傳真)

展示的包括有三斗石櫟、赤皮、墨點櫻桃、香楠、南投黃肉楠、長葉木薑子，及少量的苦楝、泡桐，傳統上多用在農具及五金工具柄等製作，也有打碎製成養菇的太空包做使用，但多半是無法達成有效利用。(南投林管處提供／吳建輝南投傳真)

本次研究將從即日起至1月14日止，每天上午8點至下午5點，在奧萬大園區自然教育中心1樓展出，邀請民眾一起觀賞國產闊葉樹木商品之美。(南投林管處提供／吳建輝南投傳真)

台灣林地面積超過200萬公頃，但木材自給率卻不到1％，南投林管處委託嘉義大學「國產闊葉樹木材於木質材料商品開發應用之研究計畫」，即日起在奧萬大森林園區舉行成果發表，除了展示用闊葉樹木材所設計的家具外，還有小型創作品等等，林管處表示，成果發展將一路展到1月14日止，歡迎所有民眾到奧萬大來，一起認識國產的「材」好。

南投林管處表示，闊葉木樹幹通直部分較短、密度較大，質地堅硬強度大、紋理漂亮，比較具有動態感，通常會被用來製作家具、器皿、樂器等等，此次委託嘉義大學協助開發，並結合南投原住民文化，將國產材用在原民編織上面，讓民眾在了解國產材多元利用的時間，還能認識原民文化。

南投林管處長李政賢表示，台灣常見的闊葉樹木有很多，而今天展示的包括有三斗石櫟、赤皮、墨點櫻桃、香楠、南投黃肉楠、長葉木薑子，及少量的苦楝、泡桐，傳統上多用在農具及五金工具柄等製作，也有打碎製成養菇的太空包做使用，但多半是無法達成有效利用。

李政賢說，所以這次的計畫將國內常見的闊葉樹如殼斗科、樟科及楝科等樹種，依其木材之特性，設計成不同之木質商品，來提供國內闊葉樹木材多元利用的參考，本次研究將從即日起至1月14日止，每天上午8點至下午5點，在奧萬大園區自然教育中心1樓展出，邀請民眾一起觀賞國產闊葉樹木商品之美。