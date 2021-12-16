前統一獅隊投手「班長」張志強退役後回到東部執教，領軍花蓮三民國中，不僅要求球員練球態度外，更強調課業、品行，之前段考3科不及格遭到禁賽的林宥辰，這次段考終於達標，讓他獲得重返賽場的機會，他向媽媽報告自己可以比賽時，媽媽還開心地哭了。

張志強除了教導球員技術外，也十分要求他們的品德教育，除了打球外課業也不能荒廢，訂下段考5科中有3科不及格的「禁賽令」，另外若是上課態度不佳，則不能練球，要進行愛校服務1個禮拜。

這次關懷盃，三民陣中就有1名球員剛剛解禁回歸球場，今天面對台東桃源國中，擔任一壘手的林宥辰之前因為段考3科不及格遭到禁賽，他的英文科差2分、自然科差3分，是全隊唯一不能比賽的球員。

看到隊友能夠出賽，林宥辰說：「感覺有點孤單，也很難過。」為了能夠出賽，自己留在學校苦讀跟練球，「上次段考3科及格，我有跟媽媽說我可以比賽了，媽媽感動得哭了。」

今天在關懷盃預賽首戰，擔任先發一壘手、打第8棒的林宥辰，2次打擊都遭觸身球，貢獻1打點、1得分，三民終場以13比3提前在4局「扣倒」對手。