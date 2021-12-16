台北市交通局表示，為配合活動舞台搭拆，將自25日起開始展開交通管制。（北市交通局提供）

全台最大的跨年盛事「台北最High新年城2022跨年晚會」即將登場，台北捷運今年巡慣例自當天上午6時起、明年1月1日晚上12時止，連續42小時不收班（除小碧潭、新北投站），推薦民眾採「2線進場、3線離場」，當日最密班距為2分鐘1班；貓空纜車專屬煙火車廂也將延長營運至凌晨2時。台北市交通局也宣布於25日起進行交通管制，建議大家多搭大眾運輸。

今年跨年晚會落腳於北市府前廣場，即使31日當天為補班日，北捷、交通局仍祭出人潮管制。北捷指出，當日下午3時過後不開放自行車及大型寵物車搭乘捷運，晚間7時開始以最密班距行使，板南線最短2分鐘1班、淡水信義線3分鐘1班並延駛至象山站。

北捷今年推「2線進場、3線離場」，進場時建議搭乘板南線或淡水信義線，散場時則避開市政府站、台北101站候車人潮，改至板南線國父紀念館、淡水信義線信義安和、松山新店線南京三民等3線離場，也可運用「台北捷運GO」 App，即時掌握車廂、路線擁擠度。

北捷說，貓纜今年再度推出「2022貓纜煙火之眼」跨年車廂，即日起至19日止採抽籤方式，至台北捷運臉書粉絲專頁」活動貼文下方留言「＃我要搭貓纜看煙火」，即可參加抽獎，今年也因應跨年延長營運時間至凌晨2時。

此外，交通局也將於12月25日起分階段進行交通管制，首先是市府路（松壽-松高）東側5車道、新仁愛路封閉，27日起則是市府路（松壽-松高）及新仁愛路全線封閉。信義計畫區也會自31日晚間7時起實施3階段交通管制（見圖）。

交通局指出，跨年管制區內的路邊汽機車停車格當日下午5時起禁止停車，黃線於31日下午5時時起至隔日3時止禁止臨停。停車場則是自下午7時起起只出不進、20時起全面管制進出，公車集結區也有禁止臨時停車路段，旅客須至管制區外的替代站位搭車。

另外，目前規畫3線散場接駁公車，包括1號線往捷運忠孝新生站，仁愛路／延吉街口搭乘；2號線往捷運公館站／六張犁站，基隆路／信義路4段450巷口，「吳興街口」站搭乘；3號線往木柵、景美、深坑，松德路／信義路口搭乘，公運處表示，3線自明年1月1日凌晨0時起至1時30分巡迴載客，依現行分段方式收費。

北市公運處表示，行經信義計畫區的部分公車路線末班車，將配合調整延後至明年1月1日凌晨1時30分；非行經信義商圈周邊的捷運接駁公車，末班車為凌晨1時。行經貓空的小10公車末班車延後收班到1時、棕15路末延至1時30分。

跨年散場專車示意圖。（北市交通局提供）

信義計畫區交通管制範圍。（北市交通局提供）