輔仁大學棒球隊曾為台灣棒壇培育出許多精英、職棒球員及教練，是台灣非常重要的大專棒球隊伍之一，但近年來受到少子化、中職高中生選秀等影響，球員來源受到不小的影響，教練葉志仙就坦言，對招生上會有點困擾，但反而現在大學各隊實力更平均，較少過去幾隊獨強的情況。

輔大棒球隊成立於1976年，過去曾有一段時間，華興青棒隊球員畢業後選擇進入輔大就讀，而文化大學則吸收美和中學的球員，也讓輔大、文化成為「北華興、南美和」的戰火延伸。1979年開始舉辦的梅花旗棒球賽，就是由2校進行7戰4勝制的奪旗對抗賽。

過去輔大棒球隊培育出不少優秀球員，包含前旅日名將莊勝雄、郭源治，退役中職球星黃平洋、王光輝、林振賢、孫昭立、陳金茂、黃煚隆，到較近代的王金勇、周思齊、王威晨、鄭鈞仁等，都是出身輔大，但後來中職開放高中應屆畢業生選秀，也分散了球員來源，讓大專招生上碰到較多困難。

在這樣的環境下，若大專球隊也沒有企業贊助，球員來源將更受考驗，以輔大棒球隊為例，從一開始的葡萄王生技開始贊助，到現在的台灣運彩，是球隊能夠繼續運作下去的很大關鍵，葉志仙說：「尤其棒球運動是很花錢的運動，輔大棒球隊從一開始到現在都跟企業贊助有很大關係，對球隊成績維持一定水準有很深的影響。」

2017年起輔大棒球隊曾長達2年的時間沒有企業贊助，球隊戰績也受到影響，但2019年起獲得台灣運彩贊助，近幾年不管是在大專棒球聯賽，還是其他大專盃賽，成績有持續回穩的跡象。葉志仙指出，經過運彩贊助後，較容易招收到優秀運動員，讓球隊實力慢慢更成形，恢復到一定的水準，「相信不久的將來，可以恢復到好的戰績，訂定目標，可以重返榮耀。」

除了企業贊助，少子化及開放高中生選秀也是很大的影響，葉志仙對此提出自己的看法，他自己是較不贊成高中生畢業後就投入選秀，主要是因為經驗與心智上還較不成熟。他以投手為例，過去在高中表現不錯的投手，來到大學後用同樣方式面對打者，可能會覺得沒像過去好對付打者。

「這就是層級的不同。我比較贊同先來大學打1、2年，經過大學教育薰陶，更成熟後對他們比較好。」葉志仙繼續說，「如果直接進到職棒，環境非常競爭且現實，壓力很大，對選手心智成長上可能有很大的影響。」但他強調，只要球員不後悔做出的選擇，當然會尊重每位球員對於未來選擇，「這是見仁見智的。」