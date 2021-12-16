儘管在疫情期間，新加坡房價仍持續上漲，星國政府為此祭出一連串措施，為私人住宅及公共住宅（組屋）轉售市場降溫，包括調高買家印花稅、調降組屋房貸的貸款比率等。

新加坡財政部、國家發展部及金融管理局發布聯合新聞稿，宣布推出新一輪房市降溫措施，包括調高購買住宅房產的額外買家印花稅、建屋發展局（HDB）組屋房貸的LTV（貸款價值比）由90%降至85%等；新措施今天上路。

儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情為經濟帶來衝擊，但疫情期間，新加坡私人住宅及組屋轉售市場依然熱絡。星政府表示，自2020年第一季以來，私人住宅價格漲了約9%；組屋轉售價格也在歷經6年下降後，去年首季開始上漲約15%。

新聞稿指出，在低利率環境下，儘管在疫情期間，新加坡私人住宅及組屋轉售市場的交易量仍居高不下。

在新一輪降溫措施下，首購住宅的新加坡公民及永久居民須支付的額外買家印花稅，分別維持在0%到5%，但購買第2項或更多住宅房產時，額外買家印花稅的稅率將增加，漲幅為5%至15%之間。

另外，外國人在新加坡購買任何住宅房產需支付的額外買家印花稅從20%增至30%。企業購買住宅房產需要負擔的額外買家印花稅，從25%調升至35%。

祭出降溫措施的同時，星政府表示，未來也將增加公共及私人房屋的供應。

為因應民眾購房需求，建屋發展局指出，未來2年組屋供應將提升35%。

建屋發展局規劃在2022年及2023年期間，每年推出多達2萬3000個預購組屋單位；預計在2021年至2025年間，共推出多達10萬個組屋單位。

星媒報導，新加坡政府上次祭出房市降溫措施是在2018年，除首購房產的新加坡公民及永久居民，個人買家所需支付的額外買家印花稅都調高5個百分點。