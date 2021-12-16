行政院顧問鄭宏輝（左）和前新竹縣長候選人鄭朝方15日晚間首次合體，在新竹市青草湖夜市向民眾說明公投議題。（鄭宏輝提供／陳育賢新竹傳真）

本周六就要公投了，大新竹也合作投入街頭宣講，行政院顧問鄭宏輝和前新竹縣長候選人鄭朝方15日晚間首次合體，在新竹市青草湖夜市向民眾說明公投議題，大力催動公投四個不同意票，而雙鄭跨縣市合體走行程，也引起夜市民眾騷動。

鄭宏輝表示，青草湖夜市位於新竹縣市的交界處，也是距離新竹科學園區最近的夜市，大多數都是剛下班的竹科人、年輕的情侶與夫婦，也有附近的居民全家大小一起逛夜市，可以在青草湖夜市吃到炒飯、炸物、水果和飲料，美食應有盡有、已然成為市民的美食基地之一，提供新竹市年輕人夜晚生活好去處。

疫情重創全球半導體晶片產能，台灣因防疫守住國門、科技業生產不受影響，以護國神山台積電為首的科技產業都傳出爆單好成績，相對的，直接受疫情衝擊的傳統產業，包括市場和夜市攤商都面臨經濟困難的挑戰，迫切需要提高買氣讓人潮回流。

鄭宏輝表示，自己的美食粉專「阿輝的美食生活」開設1年多已累積1.5萬個粉絲，常有店家們回饋說民眾指定要吃粉專推薦美食菜單，這次特別與鄭朝方合作介紹青草湖夜市的攤商小吃，見疫情趨緩吸引市民探索新竹美食，復甦新竹夜市文化與商機。

鄭宏輝與鄭朝方同時也大力向逛夜市的民眾宣講公投「四個不同意」，不少民眾特別停下腳步聽取訴求。

鄭朝方今天更特別到鄭宏輝的臉書粉專貼文表示，「很高興到新竹市與鄉親朋友見面，也謝謝宏輝哥的邀請！竹竹合作！一起努力！」。

不少年輕民眾紛紛留言表示「昨天有巧遇到耶，覺得宏輝、朝方好親民」、「我最欣賞的兩位男神合體了」，稱讚鄭宏輝與鄭朝方親民好形象，肯定「大新竹合作」的實際行動，推動大新竹四個不同意，台灣更有力。