新冠疫情衝擊航空產業，長榮航空總經理孫嘉明笑說，相較於國內許多像虹夕諾亞等頂級飯店一位難求，除了今年因為疫苗欠缺，很多人跑出國打疫苗，「我好久沒聽到這四個字了」，雖然春節因為Omicron而有影響，但明年第2季仍有機會出國。

孫嘉明今日參加由雄獅集團欣傳媒舉辦的「2021觀光經濟論壇」，說明「決勝後疫情，長榮航空如何打造創新與服務體驗的新商機？」他認為，疫情讓全球許多航空公司破產或倒閉，但經過這波震撼教育，相信留下來的航空公司競爭力都很強。

孫嘉明說，疫情發生之初，是把新冠拿來跟SARS做比較，想說撐個1季就沒事，後來才發現沒那麼單純，當時趕快跟波音要求，希望延遲交機，甚至把客機改成貨機，甚至是每天都在改機型、改航點，除了機師，包括空服員、地勤人員統統停招。

疫情之初，因為邊境管制與檢疫措施，航空公司的營收大減，孫嘉明表示，很感謝政府幫忙紓困貸款，也能說服銀行在當時不要抽銀根，縮減資金來源，雖然相較於美國是錢直接給，台灣是借的，兩者雖然還是程度有差，但一定會想辦法還。

孫嘉明表示，現階段航空公司還是靠貨運支撐，近期因為塞港造成供應鏈瓶頸，許多海轉空的需求帶動運價提高，讓航空公司獲利還不錯。客運方面，現階段就是維持骨幹航班，以因應剛性運輸需求，避免像疫情之初有人被困在當地回不來。

孫嘉明表示，旅遊的型態可能會改變，但旅遊的欲望不會變，雖然很多人說商務旅遊會更快復甦，但他持相反看法，「商務旅客可能會最後復甦」，現在可以WFH，代表可以在任何地方工作，在虹夕諾亞也可以工作，不代表商務旅行會這麼快恢復。

至於何時可以出國，孫嘉明表示，原本對於明年農曆過年有期待，希望旅行就能正常，但變種病毒Omicron來得太快，農曆過年沒希望了，不過第2季還是可以期待，以台灣的狀況是回來不要再檢疫隔離14天，希望能很快能實現。