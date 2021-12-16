承啟(2425)今舉行法說會，承啟發言人周子安表示，展望明年的成長動能依然強勁，主要來自於2大驅動力:一、顯卡於2022年上半年預計仍維持明顯的穩定需求。NVIDIA的RTX40系列預計明年會推出，進一步推升AI應用、挖礦、及電競的新需求，且新顯卡價格穩定成長。二、AI伺服器市場仍在成長軌道上。今年GPU需求大於供給的情況會延續到明年。

承啟2021年前三季主要產品佔營收比重：AI伺服器的營收比重30.26%，較去年全年占比的22.36%提高。AI伺服器的營收13.74億台幣，已明顯超越去年全年營收9.55億台幣。 顯卡方面今年前三季營收占比為42.57%，較去年微降；營收金額19.33億台幣與去年同期相近。今年承啟顯卡的銷售主要是RTX30系列，包括RTX3090RTX3080RTX3070RTX3060等。

在損益的部分，第三季營收17.66億較第二季成長13.65%。毛利率9.86%較第二季10.41%下降，但毛利總額較第二季成長7.61%。第三季營收17.66億較去年同期成長12.69%，營業毛利淨額較去年成長44.37%。

承啟子公司天津思騰合力專注在AI伺服器系統整合與技術應用上的營收，從2020年全年營收18.73億台幣(承啟認列51%)成長至2021年前三季26.95億台幣(承啟認列51%)，已明顯超過去年全年。根據IDC的市場預測，中國在2022年的人工智能市場支出將達100億美元，其中GPU伺服器在2020年的市場規模為27.59億美元；2021年底將成長35%達到37.24美元。2022年預估市場規模為45億美元。

最後，承啟台北軟體部門持續開發軟體應用技術與AI軟硬體系統整合，這部分的軟體功能與效能的加值，也有助於大陸子公司在AI伺服器市場的開發與銷售。