四大公投案將於18日投票，藍綠雙方積極宣傳各自立場。港媒評論表示，近期民調顯示，年輕人並非完全跟著民進黨的「四個不同意」走，即便催出年輕選票也無法確保催出不同意票，故民進黨這次公投的絕招，就是想辦法催出傳統深綠支持者，即拋開網路空戰思維，透過基層陸戰方式動員深綠，這點藍營及同意方不可不慎。

香港媒體《中評社》今日（16）評論指出，根據台灣民意基金會11月公布的民調，過去向來力挺民進黨的年輕人，這次竟非完全跟著民進黨意向走，催出年輕選票也不見得能催出不同意票，反而可能催出同意票，這點對民進黨而言相當沒保障，故民進黨這場公投極力對傳統深綠支持者催票，他們認為這樣才能衝高不同意票。

評論分析，觀察民進黨近期動員模式，並不像過往過去高度仰賴網路，反而積極以站路口、市場掃街、社團座談、小型公園與廟口說明會等方式舉辦，不僅次數頻繁且場次多，參與的黨員更橫跨各派系的立委、縣市議員、選舉新人，目的就是要發動人海戰術，想辦法觸及到最深綠、最傳統的支持者；這點能從投票前夕的中常會，民進黨特別移師高雄舉行見端倪。

評論認為，對民進黨來說這場公投最大的變數，就是年輕人投票意向難以準確掌握。過去「選人」的選舉，民進黨與國民黨的人選一推出來，年輕人往往更偏好支持民進黨，這也讓民進黨更有恃無恐；然這次的選舉卻是「同不同意」，年輕人的意向沒有絕對，尤其深獲年輕人支持的在野小黨，他們的立場也並非全然的同意或不同意，為公投結果埋下高度不確定性。