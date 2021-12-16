大陸國務院應急管理部官網16日發布消息稱，15日23時許，山西省孝義市西辛莊鎮杜西溝村發生一起非法盜採煤炭資源案件引發透水致人員被困，經初步核查21人被困，生死未卜。目前，現場搶險救援正在全力展開，井下排水工作有序進行，水位開始下降。案件偵查工作同步展開，公安機關已控制6名涉案人員，正在全力追捕其他涉案人員。

上游新聞報導，據大陸國家礦山安全局山西局的《關於山西省呂梁市孝義市西辛莊鎮杜西溝村「12·16」因盜採資源致透水事故的報告》顯示，事故發生後，山西省常務副省長一行已趕赴事故現場，汾西救護隊61名隊員攜帶水泵等搶險救援設備於1時37分到達事故現場，國家應急救援大同救護隊、霍州救護隊整趕赴事故現場。

事故發生後，應急管理部黨委書記、部長黃明立即到部指揮中心，視訊調度指導救援處置工作，要求迅速查清現場情況、核清被困人數，組織專業救援力量，全力科學施救，並嚴防次生事故。同時，要組織全面排查風險隱患，嚴厲打擊非法違法盜採行為，嚴防類似事故發生。

應急管理部已指派副部長、國家礦山安全監察局局長黃玉治率工作組和專家連夜趕赴現場指導救援處置。應急管理部副部長宋元明參加調度。

當地也已迅速成立應急救援指揮部，組織力量全力開展救援，目前，第一台抽水泵已完成安裝、開始排水，當地礦山救援、消防救援等救援力量已第一時間趕到現場施救，救援工作正在緊張進行中。

事發前的11月20日，孝義市人民政府發布關於整治西辛莊鎮煤礦地質環境治理專案區秩序的通告顯示，近日，西辛莊鎮煤礦地質環境治理專案區內以各種名目從事私挖亂採現象嚴重，市政府經研究決定集中整治西辛莊煤礦地質環境治理專案區秩序，通告要求，禁止以各種名義在專案區域內從事非法採礦、盜竊資源等行為，對構成犯罪的依法追究刑責；對工作中消極應付、失職瀆職的國家工作人員，將嚴肅追究責任；歡迎群眾舉報違法行為，對舉報後查證屬實的，按照有關規定予以獎勵。

公開資料顯示，杜西溝村位於孝義市西辛莊鎮西南部，是典型的移民新村，2013年完成全部搬遷入住。全村共264戶、733口人，南與晉中靈石縣接壤，西靠呂梁山交口縣，有「雞鳴三縣」之稱。