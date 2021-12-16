曾與王建民於洋基當隊友、大都會的明星二壘手坎諾(Robinson Cano)終於能打球，今年已39歲的他兩度被抓到服用禁藥，因此吞了禁賽處份，最近他才熬過在大都會被罰的162場禁賽，如今總算能復出，將於多明尼加冬季聯盟繼續打球，現在他正為明年賽季提前做準備。

Robinson Cano is back in the lineup for Estrellas Orientales in the Dominican Winter League https://t.co/4VU3CJOLlO pic.twitter.com/ipNXfMrjvW — SNY (@SNYtv) December 14, 2021

坎諾2018年在水手時就被測出使用禁藥，被禁賽長達80場，隨後被送到大都會，在大都會那年他出賽49場，171個打數敲出54支安打、10支全壘打、30分打點，打擊率.316，可說是找回巔峰時期身手，不過2020球季因新冠肺炎縮水。而季後他又被驗出用藥，再次面臨禁賽，生涯出現大危機。

坎諾2005年進入洋基開啟大聯盟生涯，他和我國強投王建民是「同梯」，從3A時期就和王建民是隊友，當時王建民在大聯盟連兩年19勝戰績他有不少功勞，而在洋基時期坎諾慢慢成為聯盟當紅二壘手，生涯在洋基打擊率僅有兩年沒破3成，2012年還繳出33轟驚人成績。

2013年球季結束他成為由球員，水手以10年2億4000萬美元合約搶走他，而他表現最好的一季在2016年，當時繳出39轟103分打點成績，可惜就在2018年被測出用藥，慢慢淡出球迷視野。另外坎諾的父親阿Q(Jose Cano)也和台灣有緣份，曾效力中華職棒統一獅、味全龍。