台股今(16日)開高走高，在台積電演出秒填息行情秀的激勵下，終場以17785.74點作收，上漲125.64點，收復所有天期均線，成交值3116億元，三大法人呈現土洋對作，合計買超28億元，外資連5賣。

統計三大法人資金動向，外資及陸資連續5個交易日賣超，今再賣超25.77億元，投信則是連3買，買超28.12億元，自營商也轉為買超25.62億元，合計買超28億元。

美國聯邦準備理事會(Fed)宣布加速縮減購債，將提前到明(2022)年3月完成，大致符合市場預期，美股全數收紅，今日除息2.75元的台積電開盤即秒填息，以605元跳空開出，上漲8元，帶領指數一度衝上17800點，終場收在最高價605元，漲幅1.34%；聯電收盤上漲0.3元，以63元作收，漲幅0.48%；聯發科收漲2.83%，以1090元作收；股王矽力-KY也不遜色，收在4550元，上漲165元，漲幅3.76%。

航運股中的貨櫃三雄漲跌互見，長榮收在141元，上漲3元，漲幅2.17%，陽明下跌0.5元，收在122元，萬海下跌2.5元，收在196.5元；航空雙雄雙雙收黑，華航下跌1.84%，收在26.7元，長榮航也下跌1.65%，以26.8元作收。