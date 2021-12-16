高雄湯姓女子時常藉口出差留宿在外，或半夜藉口要幫友人餵貓、徹夜不歸，老公趙姓男子跟蹤竟發現，老婆都由郭姓男子接送，兩人還到台中出遊入住汽車旅館，心碎提告。高雄地院依據兩人對話紀錄，認定兩人交往已逾越正常男女交往分際，判兩人應賠償趙男30萬元，可上訴。

湯女和趙男於2017年結婚，育有1女，去年7月開始，常常假借出差或員工旅遊，留宿在外。去年10月起離職、專職家庭主婦的湯女，半夜常常說要去友人經營的貓舍協助照顧幼猫，深夜出門後，到隔天清晨6、7點都還沒回家，連女兒上幼稚園也不顧。

趙男起疑，開始跟蹤湯女行蹤，發現湯女在職時，幾乎都搭乘郭男汽車上下班，2人在LINE對話中更以「老公、老婆」互稱，去年11月底深夜甚至相約到台中汽車旅館過夜。趙男心碎之餘向湯女、郭男提告，求償精神撫慰金80萬元。

開庭時，湯女郭男兩人都否認外遇，辯稱兩人只是普通朋友關係。湯女更否認出門都由郭男接送，強調自己確實有去友人貓舍協助照顧幼貓，累了就留在貓舍睡覺。稱呼郭男「老公」只是朋友之間親暱的行為，對於趙男偷看還翻拍她手機內容，根本張冠李戴、大做文章，也破壞夫妻之間的信賴關係。

郭男則辯稱，僅以手機內親暱的稱呼就斷定他與湯女發生性關係，實在不合理。郭男還替湯女出氣，指趙男偷看湯女手機，已經侵害湯女隱私權。

法官認為，從湯女與郭男的對話紀錄與照片來看，兩人與一般男女朋友交往無異，行為已逾越正常男女交往分際，侵害趙男配偶權益無疑義，判兩人應賠30萬元為合理，全案可上訴。