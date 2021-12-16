隨著現代人生活、工作壓力大，不少人逐漸開始重視身體健康，也讓越來越多醫生在網路上分享各種健康資訊並因此爆紅。像是在網路上吸引不少人追隨的火辣女醫師柯品瑄，她不僅經常在臉書粉絲團及IG上分享各種新冠肺炎及健身的健康資訊，近日她也秀出凹凸有致的好身材與粉絲們分享私下近況。

柯品瑄擁有亮麗外表與火辣好身材，經常登上電視節目分享健康相關資訊而逐漸打開知名度，加上她除了本身職業是一名醫生外，私底下也十分熱愛健身，曾翻譯過國外的《翹臀終極聖經》以及《痠痛拉筋解剖書》等運動傷害的復健書籍，並經常在社群媒體上分享自己前往健身房運動時的側拍照及影片，秀出鍛鍊後的性感俏臀與結實又健美的好身材，受到大批網友的好評，在網路上逐漸累積出人氣。

另外，柯品瑄也經常透過個人IG分享私下生活與網友互動，近日她便PO文表示「有好一陣子女力崛起的主題和活動都會把女性和強壯、自信與勇敢做連結」並透露「我發現我更想要的是可以同時展現溫暖與溫柔，甚至脆弱那種剛柔並濟的力量。可以不必全能，雖然追求成功但面對困難也可以泰然自若」最後期許自己「希望歷練帶給我的心靈成長能遠大於帶給外表的」，接著附上一張先前前往溫泉會館泡湯的比基尼辣照，另網友們大噴鼻血，紛紛留言「妳好棒呢，堅強的靈魂與身體」、「內心成長很重要，外表就不必成長了」、「超美」、「醫師好辣」。