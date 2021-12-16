知名作家兼主持人吳淡如，近淡出螢光幕前的她，自認處於退休狀態，但仍不時在臉書與網友分享生活日常，她透露看不慣8旬老父太閒，因此幫忙報名見身房的肌力訓練，原本父親還堅決反對，但在她出了一妙招後，立刻改口就答應，讓網友大讚根本高招。

吳淡如表示父親雖然60幾歲時曾代表台灣參加世運會長青組，還奪下賽跑銅牌，但礙於疫情近來幾乎鮮少出門，體力明顯衰退很多，雖然整體狀況未到「報廢」程度，但由於看不慣父親太閒，因此幫父親在宜蘭住家旁的健身房報名肌力訓練，起初雖然弟弟積極遊說兩週，仍無法讓父親點頭答應，覺得弟弟「辦事不力」的情況下，讓她決定親自出馬。

沒想到吳淡如一出馬後，立刻讓父親點頭答應，讓弟弟吃味表示：「手心手背都是肉，但是還真是不一樣的肉」，她也揭曉關鍵在於找了可愛的女教練，強調「孫子兵法，攻心為上」，還不忘笑稱：「爸爸也真的是太兩面人了」，接著曬出父親第二次訓練的狀況，接著強調：「當然是希望他活到120 ，所以才不希望他退化」，字句中透露出她的用心良苦。

對此，網友紛紛留言：「真的是長輩最需要的，還是孝順的女兒懂老爸的心」、「老人家太閒對身心健康都是不好的，淡如姐比任何人都愛爸爸」、「女兒的話，當爸爸的總是無法拒絕」、「上輩子的情人果然完勝上輩子的情敵」。