嘉義縣衛生局推動餐飲業者衛生管理分級評核，今年共56家餐飲業者通過評核，今並舉辦「嘉遊安心好廚房─110年度餐飲衛生評核」頒獎活動。（呂妍庭攝）

嘉義縣衛生局推動餐飲業者衛生管理分級評核，今年共56家餐飲業者通過評核，今並舉辦「嘉遊安心好廚房─110年度餐飲衛生評核」頒獎和品嘗會。（呂妍庭攝）

嘉義縣衛生局推動餐飲業者衛生管理分級評核，今年共56家餐飲業者通過評核，今並舉辦「嘉遊安心好廚房─110年度餐飲衛生評核」頒獎和品嘗會。（呂妍庭攝）

嘉義縣衛生局推動餐飲業者衛生管理分級評核，今年共60家餐飲業者參加，通過評核優級業者有35家，良級有21家，今衛生局舉辦「嘉遊安心好廚房─110年度餐飲衛生評核」頒獎，嘉義縣長翁章梁到場頒發標章予以獎勵，並期勉業者朝百年名店邁進。

嘉縣衛生局持續推動餐飲業者衛生管理分級評核，今年通過評核優級業者有35家，良級有21家，今上午的頒獎活動上，中埔鄉寶島饗宴會館老闆娘許秀微分享心得，指自己抱持與所有餐廳業者相同的理念，用心選用在地的食材與產品，做出最可口、符合安全衛生的料理提供大家享用，能獲獎項肯定是一種榮幸，未來會繼續努力。

「期勉餐飲業者都要有成為百年名店的目標！」，翁章梁說，要成為百年老店，除了技術需要提升，安全跟衛生是最基本的，衛生局每年針對嘉縣餐飲業者進行相關評比，由專家學者評核，分為優級、良級，今特別舉行頒獎典禮，感謝大家的用心，希望業者都抱持長久經營的理念，共同往安心、安全方面邁進。

衛生局表示，為提昇餐飲業食安管理，每年辦理年度餐飲衛生管理分級評核，今年參加的60家業者，有餐廳、生活小吃、飲料店，都是民眾生活中常去的店家，經專家學者評核，56家優良業者名單今日出爐。