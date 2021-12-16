在中華職棒早期擁有「盜俠」封號，並曾中斷「盜帥」林易增五連霸「盜壘王」的前奧運銀牌國手張耀騰，從2004年起已在汐止國小擔任了18年少棒教練，為新北市東半部與基隆、北海岸地區培育許多棒球人才。

張耀騰回憶，離開職棒後曾開過小火鍋店，賣過汽車、靈骨塔位，但終究無法忘情於棒球。2004年來到汐止後他很珍惜這個機會，迅速放下昔日光環，學習擔任一位好教練。並於2007、2015年兩度率領新北市隊（汐止國小為主力）贏得全國冠軍，進軍小馬聯盟世界少棒賽，打響汐止少棒的名號。

張耀騰說，少棒球員最重要的是建立正確觀念，這不僅在球場上，還包括生活、品德教育。他要求小朋友功課一定要先做好才能參加練球，更要遵守紀律，學習放下自我、提升團隊意識，在球場內外與隊友密切配合，努力打好一場比賽，勝負反倒是其次。

從小到大穿過無數次中華隊球衣，張耀騰至今仍擁有強烈使命感，期許小球員朝著國手之途邁進，將來如有機會則站上職棒殿堂，對棒球要保持熱情與榮譽心。而對資質佳、態度積極的小朋友，張耀騰都會特別提點，並期勉他們不能光有夢想，要有接受苦練的心理準備。

早期汐止少棒隊出身的職棒好手有何紀賢、蔡仲南、黃龍義、葉丁仁等，現役的中職球員則是味全龍隊朱祥麟。談到他，張耀騰不禁眉飛色舞，稱讚朱祥麟除了打球還有表演天分，是一顆開心果。

汐止國小少棒隊從1982年成軍，張耀騰認為，一支球隊能夠維持近40年，學校的支持絕對是最大關鍵，加上地方人士與家長組成的後援會長期力挺，汐止的棒球風氣才能維持不墜。新北市目前少棒、青少棒、青棒、成棒、職棒五級球隊俱全，和強鄰桃園市相比不遑多讓，張耀騰很樂意繼續在金字塔底層做好扎根工作。

此外，張耀騰特別感謝「運動發展基金」挹注經費，讓球隊能夠添購球衣與裝備，改善練習環境，增聘教練，外出參加比賽，提升整體實力。張耀騰說，推動基層棒運最重要的環節就是人才和經費，這些年他盡力尋找資質佳的球員，維持二至六年級共30位球員的規模，也多虧運動發展基金協助，加上學校力挺，汐止少棒才能保持競爭力，持續繳出優異成績。