昌禾教育基金會創辦人、市議員李妍慧（右一）在2021年最後1場「PI邀請系列講座」邀請到學霸「哈佛女孩」謝佩芳（右二）分享人生甘苦談。（昌禾教育其金會提供／陳育賢新竹傳真）

昌禾教育基金會過去1年多來舉辦了數場「PI邀請系列講座」，每個月邀請1位不同領域的翹楚，來和新竹市民交流包括城市、科技和人文發展的內容，年終壓軸的最後1場講座15日晚間登場，請到了學霸「哈佛女孩」謝佩芬，來32PI青年基地暢聊她在聯合國所經歷的點滴，和回國後參選的甘苦談。

在台灣土生土長的謝佩芬，台大畢業後申請到哈佛進修，取得法律和公共政策雙碩士學位，也在當時立下了到聯合國工作的夢想，最後成功前進聯合國圓夢，取得友邦吐瓦魯的外交官身分，代表這個世界第4小的國家站上國際，讓資源嚴重不足的低度開發國家，也能平等的在世界上與強國並行，能以永續發展目標和國際談判，這次為微型國家發聲的寶貴經驗，也引起謝佩芬反思，期盼故鄉台灣也能走出自己的路。

而女性身分更讓這1趟聯合國闖蕩之路走得不容易，這位外型嬌小的台灣女孩成功以實力站上國際大舞台，在許多協商會談中發表了精彩的談判言論，讓聯合國內不少年長的男性外交官對這位看起來像個學生的亞洲女孩刮目相看，她實際證明了不需身家背景，東方女性也能在陽盛陰衰的世界舞台上發揮自己的影響力。

結束3年的聯合國夢幻旅程，回到家鄉後，謝佩芬義無反顧的投入立委選舉的政治工作，她認為身處服務世代，想為故鄉和更多女性們發聲，自己必須先勇敢的站出來，鼓勵年輕1代的青年一同揮灑熱情，為大家共同熱愛的台灣服務。

現為民進黨發言人的她，也在這場講座前特地和市議員李妍慧一起在新竹街頭，為本周六即將到來的公投宣講，以實際行動號召25歲以下青年踴躍參與這場國家的年終大事。

而昌禾教育基金會的「PI邀請」系列講座也將在明年持續進行，將觸角延伸至創新教育領域，作為創新教育與市民的橋梁，期盼為新竹的下1代帶來更多多元文化教育的影響力。