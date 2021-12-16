嘉義市衛生局長廖育瑋致贈禮物表揚健康樂活的徐煙荽女士。（廖素慧攝）

市長黃敏惠鼓勵更多長者走出家門，加入樂活行列。（廖素慧攝）

嘉義市連續舉辦第4年逆齡健康人生課程，約500位65歲以上長者整體身體年齡檢測結果較實際年齡年輕8.9歲，還有阿嬤因此走出喪偶的傷痛，也有受傷阿嬤復健有成，16日健康總動員，市長黃敏惠鼓勵更多長者走出家門，加入樂活行列。

黃敏惠表示，今年因為疫情的影響，許多社區活動都停擺了，大家都嚴守防疫規範，但仍有19個班共489位長者參與「逆齡健康人生」的課程，大家更健康了，身體年齡平均年輕了8.9歲，太棒了，也太令人感動了。

黃敏惠表示，嘉義市11月65歲以上老年人口有4萬4902人，佔總人口數16.9％，高於全國，市府結合在地的醫療團隊、專業運動教練、社區樂齡講師、「橘世代」銀采達人和「體適能志工隊」為長者服務，希望大家多運用，一起健康樂活。

78歲徐林金英女士照顧長期臥病的丈夫，特地請假參加體適能檢測勇奪最佳體能第3名，隔天丈夫辭世，她很哀傷，在里長及同學鼓勵下，她參加課程，勤快出席，專心學習，走出傷痛。

徐煙荽長者說，她曾生病受傷，第一次參加逆齡課程，到西門教會上課，認識新朋友，一起分享所學的知識，感覺很快樂，尤其DIY手作課很有趣，現在家裡有1張桌子專門擺放她的作品，朋友看到作品都很羨慕，感覺很有成就感，身體也年輕了好幾歲。

嘉義市政府衛生局表示，今年媒合社會處「橘世代」銀采達人來教學員押花、折氣球、捏麵人、紙黏土及環保手工藝，還與智科處合作教長輩滑手機，也舉辦攝影比賽，反應熱烈。

市府衛生局表示，今年新增部分男性專屬的課程，但男性學員仍維持20％，是有待突破的瓶頸，希望更多男性長輩來參與。