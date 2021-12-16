演藝圈情侶檔金剛（李信樵）和小嫻（黃瑜嫻）大方認愛後，感情穩定的小倆口，也一起發展雞翅副業，兩人還看準網路商機、投入宅配市場，雞翅在官網上架就賣到爆單，讓親自打理雞翅事務的金剛、小嫻忙翻天，而許久沒擺攤小倆口，則在昨（15日）宣布將在聖誕節和跨年連假出門擺攤。

小嫻去年到墾丁打工換宿、體驗全新的人生，她也因潛水而和金剛擦出愛火，感情甜蜜的金剛、小嫻定居在屏東享受慢生活外，小倆口也一起發展雞翅副業，從擺攤發跡的小嫻、金剛，雞翅很常一開賣就被秒殺，兩人事後看準網路商機、投入宅配市場，雞翅在官網上架就賣到爆單，讓小嫻、金剛不得不暫停擺攤，專心煮雞翅。

而小倆口近期也將回歸擺攤，小嫻昨在網上宣布：「擺攤公告來了，12/25、12/31、1/1，一樣晚上6:00，墾丁12號廣場上，聖誕節和跨年歡迎來找我們玩」，小嫻還預告到時會發送小禮物，邀請粉絲一起找他們聊天、拍照。

金剛和小嫻不只戀情穩定，彼此也是雞翅事業的最佳夥伴，兩人日前被問到是否有想要再更進一步，對此，小嫻和金剛都認為，先把現在生活過好「能在一起就很開心了」，兩人都認為儀式性的東西不是重點。