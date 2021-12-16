資誠（PwC Taiwan）會計師事務所16日發布《2021氣候科技現狀報告》指出，創投和私募股權的資金正湧向氣候科技領域，2020年下半年和2021年上半年的投資金額達875億美元，較前一年同期的284億美元成長2.1倍。

如果攤開近期創投與私募股權投資情況，每1美元的創投資金就有0.14美元用於氣候科技。然而，在本報告分析的十五項科技解決方案中，前五大解決方案有潛力在2050年前減少80％以上碳排，但僅占2013年至2021年上半年氣候科技投資的25％。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，若希望2050年實現淨零排放，則全世界還有10年的時間將全球溫室氣體排放量減少一半。「創新」對於因應氣候挑戰至關重要，好消息是氣候科技的投資大幅成長。

氣候科技主要關注減少溫室氣體（GHG）排放的技術，氣候科技的投資經歷了2013年至 2018年的快速成長後，受總體經濟趨勢和全球疫情大流行的影響，2018年至2020年之間趨於平穩。然而，由於私募市場對ESG的高度關注、新興的法規和標準以及數千家公司承諾淨零排放，氣候科技的投資在2021年上半年大幅增加。

2021年上半年氣候科技的平均交易規模幾乎翻了4倍，達到9600萬美元，而前一年為2700萬美元。2021年上半年約有1600名積極的投資人，相較2020年上半年積極投資人則不到900名，歸因於投資圈更熟悉氣候科技作為資產類別的機會。

另外，SPAC（特殊目的收購公司）可進一步刺激氣候科技的成長，並在2021年上半年募集250億美元，占氣候科技所有資金的三分之一以上。

由於電動車、微型車輛和其他創新運輸模式吸引投資人目光，交通運輸產業持續獲得氣候科技資金的最大占比。此產業在2020年下半年至2021年上半年募集了近580億美元，占同期氣候科技資金總額的三分之二。

資誠報告顯示，在2019年下半年至2021年上半年之間，募得資金成長最快的產業是交通運輸業（580億美元）、製造業與資源管理（69億美元）和金融服務業（12億美元），較前一年同期資金成長幅度均超過260％。

至於前五項氣候科技解決方案，包括太陽能、風電、廢棄食物處理技術、綠氫產品和替代食品與低溫室氣體蛋白質，有潛力在2050年前減少80％以上碳排。

李宜樺指出，科技不是萬靈丹，但氣候科技的快速成長是降低碳排曲線並實現1.5度目標的關鍵機制。所有的關鍵領域都需要投資，但將資金瞄準新興科技領域，可以加速推動脫碳所需的突破性創新。而我們面臨的挑戰在於氣候科技的實行速度和規模，這需要政策制定者和投資人的共同參與，以實現這些氣候科技的突破性潛力。

美國在氣候科技投資方面處於領先地位，2020年下半年到2021年上半年吸引了近65％的創投投資，達到566億美元；中國大陸的氣候科技投資為90億美元，歐洲為183億美元。與去年同期相比，2020年下半年至2021年上半年的在交通運輸領域投資成長494％。

李宜樺表示，過去一年來，全球對於因應氣候危機和實現淨零排放已有明確的目標，這對創投來說是個很大的機會，建議可關注擁有關鍵技術的企業，以邁向脫碳的道路前進。