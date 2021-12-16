傳奇(4994)今天在證交所召開法說會，公司預計明年推出三款遊戲搶市，包括《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》日文版本、HONOR OF HEIRS（中文名稱未定）及名稱MONSTER WAR的SLG類型遊戲。

傳奇今年主要兩款遊戲上市，第一季發表《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》，3月台港上市，全球版於10月正式上市；IP授權的《戰鬥吧龍魂》則是共同研發，全球推出三個版本，4月全球英文版本、6月台灣版本、9月日版發行。前三季營收22.09億元，毛利率提升至57.48％，主要《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》屬於自製產品，稅後淨利1.28億元，低於去年2.86億元，則因全球版本行銷投入費用較多，導致淨利下滑，每股盈餘1.16元。

傳奇表示，IP授權模式明年還會繼續採合作模式推出遊戲，2022年也會創造新的IP。至於2022年遊戲發行時間，第一款遊戲《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》預計在第一季、第二季在日本上市；第二款HONOR OF HEIRS遊戲，今年底做小量測試，明年進行大規模全球版本發行，上半年會先發行國際英文版，第二季中旬台港澳上市，第三季到第四季日版推出；第三款遊戲MONSTER WAR是SLG策略遊戲，採美式卡通風格，已經在菲律賓測試，將發行國際版。

至於近期討論熱度大幅提升的NFT及元宇宙，公司表示，傳奇是是內容創造公司，就技術面來看必須研究相關技術，而且要先讓玩家對遊戲內容生產有信心，所以相關內容都還在研究階段。