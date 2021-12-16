漫威新作《蜘蛛人：無家日》昨(15)日全台上映，許多影迷首映日當天就立刻買票進戲院朝聖，深怕晚一步就會「被爆雷」。現實是竟真有人以透露劇情為樂，網紅「一隻阿圓」就是「被雷到」的受害者，今(16)日她在IG發文怒批爆雷者「沒教養、沒水準」，並決定用「以身作則」來反擊，希望爆雷歪風不要再蔓延下去。

一隻阿圓先是在昨(15)日電影剛上映時透過IG限時動態透露，今(16)日才要進戲院看《蜘蛛人》，不料隔天滑IG時竟看見有心人士在留言區爆雷，讓她火大再度發文怒批：「我真的很生氣也很不爽，不要辦個小帳然後四處去公眾人物貼文底下留言爆雷好嗎？」她透露當下看到該名網友留言第一段就驚覺不對勁（有劇情雷），立刻將其刪掉，保護自己的觀影感受。

一隻阿圓在《蜘蛛人：無家日》上映隔天慘遭爆雷，讓她相當火大。（翻攝自IG、推特）

阿圓怒指留言「爆雷」的人「沒教養、沒水準」，同時不忘呼籲大家要小心這種帳號；稍早阿圓則再度發文透露她已經把電影看完了，對爆雷行為相當反感的她決定以身作則，對《蜘蛛人：無家日》的劇情守口如瓶，只簡單寫下一句：「精彩好看，自己去看。」藉此尊重所有影迷。

「一隻阿圓」擁有甜美外表和E罩杯的火辣身材，時常分享穿搭美妝資訊，在網路上享有高人氣，日前她也推出全新寫真年曆，在鏡頭前打扮性感、神情誘人，吸引眾多粉絲捧場，其中她單是分享一張襯衫大開的性感照片，就狂吸3萬網友朝聖，直呼：「太香了吧！」

阿圓經常與網友交流，有網友向她透露對二婚的恐懼，害怕感情被生活消耗殆盡，網友詢問阿圓的意見，阿圓則回應表示，任何一段關係都是需要經營的，害怕的事就想辦法不要往那裡去，在一起久了，本來就會習慣然後平順，這樣也沒有不好，「只要有愛就不用害怕。」