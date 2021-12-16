本因疫苗接種普及率提升而稍微消停的新冠肺炎，近來又在各國掀起確診潮，演唱電影《玩命關頭》片尾曲爆紅的美國歌手CP查理(Charlie Puth)，今天(12/16)一早突在推特po文，公開自己確診了新冠肺炎，吐露現在情況不太好。

年僅30歲的美國創作歌手兼音樂製作人CP查理，2015年因與梅根崔娜合作〈馬文·蓋伊(Marvin Gaye)〉而被樂迷熟知，同年與威茲哈利法合作歌曲〈See You Again〉，是賣座電影《玩命關頭7》片尾曲，也是為了緬懷2013年在車禍中喪生的要角保羅沃克(Paul Walker)而做，此曲隨著電影上映公開，感動全球粉絲，CP查理也因此爆紅，攀上歌手生涯巔峰。

This is getting out of hand. pic.twitter.com/QGYK6qvaYe — Charlie Puth (@charlieputh) December 4, 2021

而近來較少公開演出或活動行程的CP查理，從他的社群貼文可以發現他處於閉關認真製作音樂的狀態，不但衣服穿的居家休閒，連頭髮跟鬍子都沒修理，足見都沒出門，整天窩在家，但即使如此，病毒還是技高一籌，CP查理竟在今天公開了自己確診新冠肺炎的消息。

他在推特po文，先是跟大家打聲招呼，接著切入正題，「我今天早上測出新冠肺炎(COVID-19)陽性反應，現在我感覺不太好，但我想最糟的狀態應該過去了」，他覺得應該跟粉絲們報告一下這件事情，也期盼在接下來的聖誕節跨年假期，大家都能多注意並保持安全，「愛你們，希望能很快再給你們消息」，據悉，因為疫苗問世與普遍施打，歐美方面認為對抗新冠已有所對策，於是大大放寬生活限制，旅行及不少娛樂活動都恢復如常，甚至有些人開始不戴口罩上街，但確診人數卻又增加起來，看來還不能太鬆懈。