紐約政治風險諮詢公司Vizier Consulting總裁拉菲格（Arif Rafiq），14日投書《外交政策》。文中直指原本中國大陸的一帶一路計畫，打算將巴基斯坦瓜達爾港納為中巴經濟走廊關鍵節點；然而，從巴國的角度來看，由於誤判北京對麻六甲困境的想法、忽略兩國政治體制根本的不同、不適當的戰略、錯估瓜達爾優勢，這些因素讓瓜達爾無緣成為南亞新加坡。

為何「一帶一路」無法改變瓜達爾，反而因更大的期望帶來更大的失望；作者認為，失利的責任歸咎於巴基斯坦政府。巴國政府採取根本不適合瓜達爾，且有缺陷的戰略；更糟的是，這項戰略建立在一連串錯誤的假設之上。

※誤判瓜達爾能減低北京麻六甲困境

首先，巴基斯坦誤判瓜達爾對中國大陸的重要性。巴國認為該港在北京的利益中，占據關鍵地位；特別是能幫助北京降低對麻六甲海峽進口能源的依賴。

但是，美國海軍戰爭學院2020年的一項研究顯示，大陸國內分析界認為，想要假道巴基斯坦建立通往新疆的陸上能源管道，就經濟而言並不可行。甚至，對於北京是否正面臨「麻六甲困境」，大陸的戰略社群也有不認同的聲音存在。

但類似的討論很少出現在巴國之內。原因之一是儘管巴基斯坦與中國大陸建立密切的戰略夥伴關係，卻缺乏真正了解中國大陸的專家。甚至，在巴基斯坦的分析師中，部分是領取北京經費，其論述堅持官方論點。也因此，每當北京政策與偏好發生改變，巴基斯坦官員都會被蒙在鼓裡。

※複製深圳模式卻忽略每個國家本質不同

第二，包含巴基斯坦、吉布地（Djibouti）、肯亞與斯里蘭卡，都假定北京的深圳模式不但可以複製，甚至是隨套即用；卻忽略大陸與巴基斯坦根本不同性質。大陸是專制、階級森嚴且快速發展的國家。相較之下，巴基斯坦只能算半民主而又崩解的食租國(rentier state，指政府收入主要依靠外來財源而非稅收的國家)，整個政府更充斥著犯罪與無能。

文中指出，巴基斯坦政府缺乏在全球經濟體系中，創造價值的意願；相反的，它的主要依賴外國援助者與民眾處獲利。該國政府對任何形式的政策改革都猶豫不決；光看瓜達爾，巴國政府花了數年時間才通過法律，給予港口、自由區免稅，而這又是吸引外國直接投資的關鍵。

第三，巴基斯坦對瓜達爾的戰略不適合當地。瓜達爾的經濟成長幾乎沒有惠及當地人，但俾路支省卻是巴國最貧窮的省分。自建國以來，俾路支省多次遭到分裂主義的叛亂攻擊。

文中認為，考慮到俾路支省與巴國中央政府關係緊張，伊斯蘭堡其實應該先進行基礎建設項目，特別是清潔飲用水。圖為大陸與巴國在巴基斯坦瓜達爾簽署諒解備忘錄，陸方在瓜達爾港援建一座海水淡化廠簽署執行協議。(圖/新華社)

雪上加霜的是，隨著大陸經營瓜達爾，當地就謠傳大陸公民即將湧入的說法，加劇俾路支人憂心自己為外來資本與勞動力取代。儘管這類說法空穴來風，可是在鄰近省份中，大陸漁船數量激增，這些拖網漁船竭澤而漁的模式正破壞當地收入，也讓俾路支省對陸資心存畏懼。

儘管中巴經濟走廊在瓜達爾的計畫中，也包含出資擴建醫療急救中心；但對一個人口接近10萬的地區而言，這無疑杯水車薪。至於重大建設項目，包含職業訓練中心、醫療院所、海水淨化場，則不是工程延宕，就是縮小規模，甚至是放棄計畫。考慮到俾路支省與巴國中央政府關係緊張，伊斯蘭堡其實應該先進行基礎建設項目，特別是清潔飲用水。

第四，巴國政府錯誤評估瓜達爾的自然優勢，最後在錯誤的基礎上擬定瓜達爾計畫。在巴國政府的想定中，瓜達爾將成為服務巴基斯坦、阿富汗、中亞等國，甚至是遍及新疆腹地的「門戶港」。但瓜達爾地處偏遠，巴基斯坦已有喀拉蚩港（Karachi）與卡西姆港（Port Qasim）；與這兩個競爭對手相比，瓜達爾的成本與效率根本無法比擬。

不過，文章也指出，如果將瓜達爾港疏濬至20公尺深，將成為潛力非凡的轉運點。事實上，在一開始的建設評估中，專家也認為瓜達爾與中亞國家的過境貿易不具潛力；但從長遠來看，則頗有轉運前景。

最後，巴基斯坦在瓜達爾身上採行的自上而下治理模式，已證實完全行不同。2018年，瓜達爾漁民抗議政府安排一條將其出海通道攔腰斬斷的高速公路。這件事反映出中央政府在規劃基礎建設時，往往忽略在地人心聲。如今，瓜達爾漁民再次走上街頭，不只表明自己需求未曾滿足，更凸顯對政府的不信賴。

雖然巴國官員強調，已和抗議領袖進行5至6次的會面；但抗議人士憂心，一旦停止抗議，失去鎂光燈與攝影機加持會讓官員承諾淪為無法兌現的支票，並指責官員縱容各種暴力團體在抗議活動中肆虐。

在俾路支省，安全部隊有時甚至是以暴力、恐嚇，來回應大規模抗議與動亂。然而，隨著印度近年的介入，加上媒體對抗議的大幅報導，又加深巴國安全部門的焦慮。事實上，這些抗議只是當地民眾對生計受到威脅，以及國家未能滿足基本需求，做出的反應。

文章總結，瓜達爾的失敗證實如果不是以當地人為建設中心，任何投資計畫都難取得成功。