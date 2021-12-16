竹南鎮博愛公園風雨球場設計示意圖。（謝明俊攝）

竹南鎮博愛公園球場已老舊，將重新改建成風雨球場。（謝明俊攝）

客委會副主委范佐銘特別南下參加竹南博愛公園風雨球場動土典禮。（謝明俊攝）

竹南鎮博愛公園風雨球場工程動土典禮16日上午舉行。（謝明俊攝）

竹南鎮博愛球場向來是當地年輕人及鎮民重要運動休憩場所，由於設施過於老舊，場地鋪面也多有毀損，為了讓青年朋友們能享受更好的運動場所，竹南鎮公所透過立委陳超明協助，向客委員爭取2700萬元，加自籌3百萬元將球場改建成風雨球場，並在16日動工，未來將更充實竹南鎮的運動場域。

竹南鎮博愛球場位在博愛公園一隅，博愛公園向來是當地社區活動據點，兼具鎮民運動休憩等多項功能目的，球場有1座專用排球場，以及1座網球場地，是當地喜愛排球、網球人士每天聚集場所，但因興建時程早遠，都屬傳統的水泥硬地鋪面，時日一久，鋪面出現毀損，地方因而提出整建要求。

竹南鎮長方進興上任後積極爭取博愛球場整建，經縣府文觀局的協助，提報客委會「協助地方政府推動客庄創生環境營造計畫─禾埕專案計畫」，獲客委會補助2700萬元，加上鎮公所自籌300萬元，總工程經費3000萬元，將原有球場增建為風雨球場。

新的球場整建後仍維持2座場地，分別畫定為1座排球場及1座綜合球場，風雨球場完成後，儘管天候不良仍可照常運動，有效增加球場的使用率。

竹南鎮長方進興表示，這次向客委會爭取經費建置風雨球場，球場內增設充足光源使民眾運動能不受天氣及光線影響，並避免陽光直接照射使運動民眾更加舒適，另運動場地老舊圍籬將拆除換新，於面向住宅區處新植一排福木，不只綠美化並能減少運動噪音對附近住戶的影響，讓使用運動場的民眾有更舒適環境，也可減少對附近居民的影響。

球場整建工程於16日上午舉行動土典禮，特別邀請客委會副主委范佐銘、苗栗縣副縣長鄧桂菊、立法委員陳超明與地方民意代表、里長等共同參與。未來完工後將可提供給鎮民們更完善的運動空間。