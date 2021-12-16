新北市立圖書館蘆洲集賢分館搭上手作熱，特別於圖書館內設置了手創空間。（新北市立圖書館提供）

手作體驗風潮夯！新北市立圖書館蘆洲集賢分館搭上手作熱，特別於圖書館內設置了手創空間，提供造紙機、隨身活版印刷機、打字機、名片機、刀模機等手作器材、機具，免費讓民眾預約借用。耶誕節即將來，也特別推出一系列「暖暖耶誕手作課程」，邀民眾一起來體驗手工造紙與DIY手刻印章，創作獨一無二的耶誕驚喜，只要借書便可以免費參加。

手作的溫度，最適合傳遞溫馨的祝福！為了提供民眾與眾不同的服務體驗，蘆洲集賢分館特別在耶誕前夕新增設了手創空間，免費提供包括造紙機、隨身活版印刷機、打字機、名片機、刀模機、以及水晶印章等各式手作器材，民眾只要憑新北市立圖書館的借閱證便可免費預約借用，省下購買工具的成本，邀大家一起到圖書館透過手作體驗，與伴侶、朋友、家人創造暖心回憶！

蘆洲集賢分館耶誕限定！「暖暖耶誕手作課程」12月24日、25日「耶誕手作刻章」特別邀請到知名的手刻橡皮章老師肥確幸Fat Hygge將教大家從基礎入門，手刻自己專屬的耶誕印章，創作最溫暖的手刻印記。

12月26日「耶誕造紙DIY」則邀請到邀請2017年獲得日本優良設計獎及台灣金點設計獎年度最佳設計肯定的「一間印刷行」設計師顏宏霖，將帶大家運用生活中常見的廢紙素材玩造紙，製作純手作的耶誕卡片。「暖暖耶誕手作課程」12月17日起至23日止，只要至蘆洲集賢分館借閱5本書，便可免費報名參加，歡迎大家耶誕節一起來體驗手作的溫度！

除了新增設的「手創空間」，改造後的兒童閱覽室整體氛圍童趣盎然，兒童室也特別推出「扭轉幸運尋寶趣」親子活動，小朋友只要完成5個尋找可愛動物的集章任務，並且借閱3本書，便可兌換限量「手作扭蛋」或兒童書。

另外至12月底還有青年藝術家JOHN DING（一手刀）的「動物職人產地」創意畫展、蘆洲在地臉部平權協會的「藝起來串臉」、以及「手作創意書展暨作品展」，詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢，洽詢電話（02）29537868。