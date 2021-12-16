陝西省韓城市境內的黃河溼地省級自然保護區，是大陸最大的灰鶴越冬地，這片本應嚴格保護的溼地生態系統，自2013年以來，被採礦廢石、建築垃圾、礦渣等固體廢物長期堆積侵占，不僅破壞了候鳥的棲息場所，而且區域內長期形成的占水坑對下游三門峽庫區也帶來了生態環境風險。

同時，這一區域還位於黃河河道管理範圍內。依據大陸《河道管理條例》禁止在河道灘地修建廠房或其他建築設施，禁止在河道管理範圍內棄置礦渣、垃圾等有關規定，水利部黃委韓城河務局曾先後10次致函韓城市，要求查處相關違法行為，恢復河道原貌。但韓城市一直未及時制止違法行為，相關問題始終未得到解決。

12月16日，中央生態環境保護督察組通報督察典型案例時指出，韓城市生態優先、綠色發展理念樹得不牢，貫徹落實黃河流域生態保護和高品質發展重大戰略有差距，履責不到位，工作不得力，致使相關問題長期存在。

澎湃新聞報導，中央生態環境保護督察組12月7日到陝西黃河溼地省級自然保護區，這裡位於黃河陝西韓城龍門段。韓城市林業局負責人表示，該保護區的保護對象是溼地生態系統以及候鳥等野生動物。

現場保護區實驗區內，大量固體廢物堆積，部分區域被蘆葦遮蓋，而未長蘆葦的大片區域呈黑褐色，低窪處形成巨大水坑。經監測，區域內占水氨氮濃度為19.9毫克／升，超過地表水Ⅲ類標準19倍。8份固體廢物樣品中，7份浸出液pH值超標，其中3份為3.25-3.68，呈酸性，4份為9.20-9.44，呈鹼性。

由於該區域屬於黃河幹流河道行洪區，如遇特大洪水，堆放的各類固體廢物和占水將被沖向下游，嚴重威脅黃河水質，並對下游三門峽庫區形成較大生態環境風險。

督察人員對比黃河河道管理範圍線發現，這片堆積固體廢物的區域位於黃河河道內。2013年以來，陝西龍門煤化工有限責任公司（以下簡稱龍門煤化工）在其東側的黃河幹流河道內修建導流攔水壩，2013年8月以來，韓城市陽山莊選礦廠、下峪口村等便向此處違法傾倒採礦廢石、建築垃圾、礦渣等固體廢物。這些固體廢物成分複雜、數量巨大，使黃河河道淪為垃圾場，改變了河道原貌，阻塞行洪通道，威脅黃河安瀾。經核查，堆放固體廢物總量約125.9萬立方米，違法侵占河道約378.5畝。

《河道管理條例》明令禁止在河道灘地修建廠房或其他建築設施，但龍門煤化工2013年8月在河道堆場內違法建成應急火炬裝置，占地0.83畝，至今仍在使用；因陝西龍門鋼鐵有限責任公司擴建，下峪口村2015年開始將原大禹廟遷建至此處，2019年完工後違規占地約10畝；同時，該村在此處違法建成2座停車場，占地近百畝。

針對上述違法傾倒和違規建設行為，韓城市水務局、林業局等部門負責人均以「畢竟發生得太早」、「是歷史遺留問題」等理由回應，對侵占河道、占用溼地保護區的問題未依法進行處罰。