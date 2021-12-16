本週六上午08:30美國職籃好戲上場，將由聯盟西區排名第8的丹佛金塊碰上東區排名第10的亞特蘭大老鷹，兩支球隊上個月中才有過交手紀錄，該役由金塊主場拿下勝利，本週兩軍異地再戰，且看老鷹能否在自家主場扳回一城呢？

金塊陣中擁有聯盟頂級中鋒約基奇(Nikola Jokic)坐鎮，場均26.5分、13.8籃板、7.3助攻以及1.3抄截四項主要數據都是全隊之最，可惜的是加拿大籍的主力控球穆雷(Jamal Murray)左膝前十字韌帶撕裂本季缺陣對金塊影響甚鉅，再加上球隊極力培養的新星波特(Michael Porter Jr)背傷動刀，金塊如今防守出現了極大的問題，統計近一個月的比賽，金塊的每百回合失分(DEFRTG)高達116.6(全聯盟僅次於黃蜂的117.5)，如此荒腔走板的防守讓金塊比賽在運彩的大小玩法之中頻頻出現『大分』，這一個月15場比賽中出現了13次最終比分高於運彩賽前開立的大小值。

三分球是老鷹的致命武器，老鷹的三分命中率高達38.3%傲視聯盟，陣中四大頭號三分射手楊(Trae Young)、伯格丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)、亨特(Kevin Huerter)以及賈里納里(Danilo Gallinari)每場分別可以投進2.8、2.2、1.8以及1.6顆三分球，而且命中率都超過39%，老鷹依靠神準的外線每百回合得分(OFFRTG)來到113.1，是全聯盟進攻火力第二強大的球隊(僅次於爵士的117.5)，若是可以解決團隊防守腳步偏慢的關鍵問題，相信老鷹本季進入季後賽絕非難事。

兩隊實力十分接近，雙方防守都不好的情況之下容易演變成你來我往的飆分大戰，在得分能力方面金塊不如老鷹砲火猛烈，因此喜歡運彩的朋友們建議可以瞄準『老鷹不讓分勝』以及『大分』兩個選項。