台東桃源國小。（毛琬婷攝）

來自台東布農族的桃源國小五年級「校草」何巴度，三年級剛打球時時常找理由躲避訓練，但受到今年疫情影響，只能在家線上上課後讓他「轉性」，回歸球場後不僅認真練球，還變得更有責任，讓總教練余建忠直呼：「完全變了一個人。」

雖然身高僅有約145公分，但何巴度在學校卻是風雲人物，三年級的時候就吸引六年級的學姊常常來看他練球，被封為「桃源校草」。

不過三年級剛開始打棒球時，何巴度對棒球並沒有熱情，因為沒興趣所以常常逃避訓練，但今年五月受到本土疫情爆發影響，學生無法到校上課，只能透過線上進行學習，當然也就沒辦法打棒球。

「那時候真的很無聊，只能在家做體能。」也因為這樣，重新能夠正常上課、訓練後，何巴度更珍惜能打球的時光，打球態度積極，也很有責任感，余建忠說：「他是對上現在進度最快，外野守備最好、跑最快的球員。」

今年桃源以4、5年級為主，相較於其他以六年級為主的球隊，實力相差甚遠，今天在關懷盃預賽首戰以1比11不敵台東卑南國小，在4局提前遭到「扣倒」。

余建忠認為，今年球隊人員較去年更充足一點，經驗也好許多，但今天可能是因為緊張，所以出現較多失誤，「他們都太看重輸贏，打起來反而會綁手綁腳，其實我比較注重的是他們的成長，如果平時認真訓練在比賽中有發揮出來，有成長更重要。」