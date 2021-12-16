聖誕節感恩大回饋，85度C宣布從12/19日到12/25日推出巧克力莓果燒、蜂蜜三次方、法式草莓捲等，多款長條蛋糕任選兩入特價300元，平安夜（12月24日）當天加碼，全天優惠大杯咖啡同品項第二杯20元，下午一點到晚上十點麵包坊同款麵包第二件半價。

85度C今年推出的長條蛋糕優惠品項有「巧克力莓果燒」、「蜂蜜三次方」、「法式草莓捲」、「法式生巧克力捲」、「招牌拿破崙」等五款，「巧克力莓果燒」以濃香而不甜膩的巧克力薄片蛋糕為基底，夾著酸酸甜甜的草莓鮮奶餡，標榜一口咬下是滿滿的幸福感。

而「蜂蜜三次方」則是85度C與蜜蜂工坊聯名限定款蛋糕，使用蜜蜂工坊龍眼蜜（經SGS檢測符合規範），在蛋糕體及香堤餡內加入香甜蜂蜜，味蕾充斥著蜂蜜甜美滋味。「法式草莓捲」濃郁的法式鮮奶油，夾層Q彈口感的草莓粒凍，甜而不膩每一口都融化您心，12/19開始到12/25，兩款2入只要300元（原價420-480元）。

85度C12月24日平安夜優惠再加碼，當天全時段大杯咖啡同品項第二杯20元，每人現場限購三組，線上訂餐和外送無此優惠。全台麵包坊下午一點到晚上十點同款麵包第二件半價（特價商品、外送和餐盒不適用此優惠活動）。