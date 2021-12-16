為拓展應用新商機，上緯投控（3708）宣布子公司上偉碳纖將透過甲種特別股的方式投資磁震科技，並獲得磁震科技董事會多數席次，為上緯投控（3708）繼環保節能與綠能、風電碳纖複材後，積極切入航太及新能源車市場邁向一步。

上緯投控表示，上偉碳纖藉由此次的投資，獲得航太及汽車認證，除本身既有的碳纖維複合材料市場外，加上磁震科技豐富的製品開發經驗、技術及專利，更加完 整後續朝複合材料多元高值化市場策略佈局。

磁震科技為目前台灣少數擁有完整複合材料結構設計、分析及製造公司，其核心技術 為採用碳纖維預浸布以壓力釜成型技術，設計及製造重量輕、高強度的複合材料部 件，並已取得 AS9100 航太認證及 IATF 16949 汽車認證，終端應用客戶涵蓋國際知名 航太廠商及日系車廠。

上緯投控持續耕耘環保和綠色能源材料，包括在大陸和亞洲市場佔有領先地位的環保耐蝕樹脂、風電葉片樹脂 和碳纖維複合材料。

其中，旗下上偉碳纖致力研發生產輕量化碳纖維複合材料，主要產品為預浸布、熱塑板材與拉擠 板材，主要應用為汽車部品與風電葉片大樑，已取得國際風電大廠及大陸主要風電客戶認證。2020年營收為17.1億，2021年可望持續成長。

上緯投控強調，近來面對市場競爭及碳中和的要求，上緯投控除投入符合綠色循環經濟的原創 型產品研發，亦積極投資相關產業，策略佈局具高成長潛力的市場及產品。