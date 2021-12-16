雙11購物節及百貨週年慶發威，信用卡刷出史上最強11月，同期刷卡金額首度突破2900億元，比10月多刷約450億元，同時前三大銀行─國泰世華銀信用卡11月刷出504億元、中信銀信用卡有447億元、玉山銀407億元，都是其信用卡同期新高。

12月依舊有雙12購物活動及耶誕檔期，往年12月都是一年刷卡量的次高或第三高，會僅次於刷卡報稅月，亦或比農曆新年月份略低一些，目前仍無法自由出國旅行，加上今年農曆新年提早，不排除有人提早購置年貨等，所以估計今年12月國內購物及出遊的信用卡刷卡金額，還會再創高，有機會逼近單月3千億元，再創同期新高。

由於目前仍有滙豐銀行與渣打銀行尚未揭露11月刷卡金額，推估11月整體刷卡金額應會落在2908~2930億元之間，而今年前11月信用卡累計刷卡金額則已突破2.8兆元，較去年同期成長3.2％以上，全年刷卡量估計可突破3.1兆元，走出新冠肺炎疫情的影響，刷卡量恢復成長。

11月刷卡金額第一名的銀行是國泰世華銀，有503.91億元，主要是10月最後兩天遇周末假日，刷卡繳保費的金額落到11月結帳，再加上雙11購物及百貨週年慶增加的刷卡量，合計接近百億元，讓國泰世華銀信用卡刷出其最強11月，且累計前11月刷卡量已達4539億元，亦排名第一高，若12月續強，則國泰世華銀的信用卡將會是首家年度刷卡量破5千億元者。

11月刷卡量第二名是中信銀，有446.68億元，亦是其同期歷史新高，累計前11月中信銀信用卡刷卡近4366億元，也排名第二。

玉山銀行11月信用卡刷卡金額407.1億元，累計前11月則有4119億元，前三大拉開與其他競爭銀行的差距；台新銀行11月信用卡刷卡量32744億元，排名第四；台北富邦銀11月則有289.1億元，排名第五，亦都是其同期刷卡量新高，且北富銀今年累計刷卡量可望破3千億元。

前五大加上花旗銀、永豐銀及聯邦銀，前11月八家銀行的刷卡量就近2兆2778億元，占整體刷卡量的80％以上，各家銀行全年都刷逾千億元，大者恆大態勢極明顯。