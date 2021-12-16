總統蔡英文今日接見法國國民議會友台小組主席戴扈傑訪問團，期望與法國等歐盟夥伴合作，一起為印太地區和平穩定，以及世界繁榮發展，做出更多的貢獻。2022年上半年，法國將擔任歐盟輪值主席，期待在法國帶領下的歐盟，能持續推動台灣和歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA），開啟台灣和歐盟新的合作發展。

訪團成員包括戴扈傑主席、海澤議員、恩拜議員、布義顧議員、杜瑪議員、古怡珂議員。

蔡英文表示，訪團的議員都是台灣最誠摯的好朋友，長期在法國國民議會支持台灣，也積極推動台法交流。今年是台法關係突飛猛進的一年，法國參議院和國民議會分別在5月、11月，都首次通過友台決議，支持台灣的國際參與。

台灣深刻感受到，法國國會挺台的強大能量，尤其在國民議會院審當天，有好幾位議員的發言，都為台灣帶來溫暖，也讓台灣人民相當感動。她要特別謝謝戴扈傑主席以及議員們的支持。

過去幾年來，台法交流非常密切，包括在經貿、防疫、科技以及能源等領域，都有豐碩的合作成果。現在，面對後疫情時代的挑戰，相信台法在供應鏈重組、網路安全以及科技新創領域，也會有更多的合作機會。

2022年上半年，法國將擔任歐盟輪值主席，期待在法國帶領下的歐盟，能持續推動台灣和歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA），開啟台灣和歐盟新的合作發展。

面對國際情勢快速變化，威權主義持續擴張，民主夥伴更應該攜手合作。台灣會善盡國際責任，也期望和法國及理念相近的歐盟夥伴，一起為印太地區和平穩定，以及世界繁榮發展，做出更多的貢獻。