網紅雪岑去年10月在宮廟擔任禮生，被網友側拍美照放上「爆廢公社公開版」走紅，IG至今累積17.8萬粉絲，人氣相當高。除了宮廟禮生，她還是模特兒，近日上傳一張穿著短洋裝的美照，側邊大挖空露出紅色紋身，再度讓網友戀愛。

雪岑14日在IG曝光一張工作美照，有感而發地寫道：「世界喜不喜歡你，只取決於你的朋友喜不喜歡你，每個人都有幾個真正的朋友，他們喜歡你，就是這個世界喜歡你了。」畫面中，雪岑化著精緻妝容，撩起一頭浪漫長捲髮，身穿深藍色緊身短洋裝，居然一點贅肉都沒有，映入眼簾的是令人羨慕的S型曲線，身高175cm的她腳踩藍色繫帶高跟涼鞋，將原本就很完美的比例修飾的更高挑，一雙白皙玉腿又直又長。

值得一提的是，雪岑身上的洋裝除了正面開深V，側面又挖洞，直接秀出側胸紅色刺青，許多粉絲看了紛紛留言誇讚：「性感美女」、「好喜歡妳」、「太正了」、「好漂亮氣質女神美腿好長好白」、「身材修長」。

雪岑擁有多重職業，宮廟禮生、模特兒以及幼兒園老師，根據《東森新聞》報導，她透露自己有宗教信仰、熱愛拜拜，決定投入禮生團為神明服務，1個月會利用5、6天休假當禮生，十分熱愛這份工作，面對部分網友質疑服裝過於曝露，雪岑表示尊重。