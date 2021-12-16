味全龍球員郭天信以新人之姿，包辦最佳十人和金手套，人氣紅到小學生一眼認出搶著簽名。12月15日，郭天信與張政禹、林子昱至台東縣卑南國小，一同參與頂新和德文教基金會「接棒未來」基層棒球交流活動，看到小球員的熱情，郭天信勉勵小球員「好好努力，或許有一天會同隊當隊友!」

林子昱一對一調整卑南國小球員資。(戴志揚翻攝)

張政禹和小球員練習守備。(戴志揚翻攝)

郭天信表示，既然選擇棒球這條路就要努力堅持，總有一天會遇到挫折但要挺過去，教練嚴苛是為自己好；面對小三到小六的卑南小球員，郭天信俏皮說彼此年紀沒有差很多，說不定某天會同隊，現場一陣歡呼。

交流現場依照球員專長分成三組，郭天信指導打擊、張政禹指點守備、林子昱負責投手練習，三人從運動心態、動作指引到打球技巧無不用心分享；小球員對於職業棒球也有滿滿的好奇心，拋出各種問題等球員大哥哥接招，但遇到如「薪水多少」時，郭天信終究招架不住，直呼不知道該怎麼回答。「來自永靖的老園丁-魏應充」粉絲團昨發出現場互動影片(https://tinyurl.com/292uc48w )，網友直呼好可愛。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，基金會創辦人魏應充推動味全龍復出後，為協助棒球運動發展，也期勉基金會透過「接棒未來」公益計畫，持續關注基層棒球需要，除在去年捐助50台交通車改善台東卑南國小等基層棒球隊行的安全，也持續關心受贈單位，例如邀請觀賽或連結味全龍專業資源。