台北市今新增一例本土確診案16882，北市衛生局疾管科長張惠美說明，一名80多歲老婦人，因為發燒、腰痛、腹痛等症狀到診所就診，診所評估需要到醫院檢查治療，入院之前採檢PCR陽性確診，CT值39.9，今天複驗CT值42。

張惠美表示，個案已完成兩劑AZ接種，抗體檢測結果，NS抗體是陽性，IgG也是陽性，研判是舊案，在社區傳播風險不高，目前在疫調當中，已經匡列同住家人2位居家隔離，1人採檢陰性，1人檢查中，6人自主健康管理，2位是陰性，4人檢查中。