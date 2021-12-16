「過關，股價升空；不過關，股價慘兮兮！」最近，生技族群並未受到Omicron變種病毒激勵出現齊漲現象。反倒是，因為個別因素呈現極端化。

根據《財訊》報導，11月12日，藥華的真性紅血球增生症新藥Besremi，因為取得美國FDA（食品藥物管理局）藥證，連續跳空大漲，迄今一飛沖天來到240元之上，股價翻了2番。相形之下，3期解盲失利的杏國，出現連續10根跌停板的慘況，已經被打入全額交割。

這些年來新藥股最為市場詬病的就是評價模式，投資人至今賭的還是解盲會不會過關？《財訊》分析，一旦結果不如意，便直接判一家公司死刑。再不然，就是以為只要解盲過關拿到藥證，公司從此就過著富裕的日子！這種不正確的投資評價，扭曲了許多公司的股價，也導致走了近10年的新藥產業，仍是蒙上炒股的不良印象。

炒本夢比 天堂地獄一線間

「不要把解盲看作一件大事，一切還是回到新藥公司的基本面。」萬豐資本投資長蔡文璞，接受《財訊》採訪時提醒，按照國際市場慣例，新藥解盲只是過程之一，但絕對不是決定一家公司的生死。從這一次杏國與藥華天差地別的表現，投資人需要重新梳理投資新藥股的兩個關鍵。

第一個關鍵在於解盲前進場投資，所需考慮的風險。以杏國為例，去年生技股出現4檔飆股「天國一輝」，杏國即是其一，仰仗的利多正是這次解盲失敗的胰臟癌新藥SB05PC，當時市場展望樂觀，不排除2021年底就可以申請美國FDA藥證許可，帶動股價翻了7倍衝上150元。但是3個月後，股價又掉回50元之下。

沒想到的是，根據《財訊》報導，今年杏國正式解盲前夕，同樣的議題再度將股價推升至130元，結果解盲卻未達標，投資人慘輸。要知道，全球解盲翻船的案例比比皆是，解盲前投資，本就要承受天堂與地獄一線之隔的風險，問題是，投資時有沒有考慮過若是解盲失敗，股價可守的天險在哪？這關係到進場點可承受的風險。

按一般評價來看，解盲前杏國的淨值已經跌破5元，公司持續處在燒錢階段，只能靠母公司杏輝不斷的增資，因此投資前就必須理解，若是一摔跤，基本的緩衝能力太過微弱。再者，杏國雖然也有其他新藥研發，但是進度仍屬早期，在市場上也沒有特殊的好評，自然也沒有力量抵抗股價的自由落體。