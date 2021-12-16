許多7、8年級生都有去澳洲打工度假的經驗。一名網友表示，身邊有很多朋友曾經去澳洲打工度假，回到台灣後就把當時存的錢花光，好奇問「7、8年去澳洲後有收穫？」貼文曝光後，吸引網友留言，一部分人表示「回台後真的很慘」，另一派人則說，朋友回台用第一桶金在雙北買房置產，當包租公。

原PO昨（15）日於PTT八卦板指出，以前曾經有不少7、8年級生到澳洲打工度假，「當年去的那些人現在有什麼成長嗎？」他透露，身邊有不少朋友從澳洲打工度假返台後，至少有5人現在還是一樣沒有作為，當年打工存的錢也早就花掉了，「難道去澳洲打工度假，就像當兵一樣，只剩下故事能分享嗎？」

疑問曝光後，不少鄉民紛紛回應，「就是出國一邊當奴工一邊玩」、「那要看你所謂的成長收穫是什麼」、「認識的朋友，拿到澳洲國籍了」、「我有個朋友回來10年了，到現在沒工作」、「我同學大概10年前去的，現場回來台灣很慘」、「我覺得事在人為，看你回國後怎麼經營自己」；留言中也有不少人透露，朋友去澳洲存一桶金回台後，就在雙北買房置產，「我同學澳洲回來，就在新北買房了」、「我朋友去了，回來在台北買房當包租公，給你參考」、「直接買房收租啊」。

一名在澳洲待7年的鄉民則回文分享，自己是2014年到澳洲，至今已7年，明年8月會申請加入澳洲籍，自己從一開始看不懂英文，到現在能看原文書，在澳洲工作幾乎沒跟會講中文的同事一起共事，收入、工時、年假及福利都比台灣條件好，他認為「錢不是唯一的衡量」，但台灣的環境總給人「窮忙」的感覺，澳洲的環境給人更多機會，可以更穩定的生活，就連當個司機也是年收百萬，「這邊的藍領階級的收入，根本狠打大部分坐辦公室的」。