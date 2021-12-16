晶華(2707)國際酒店集團董事長潘思亮表示，疫情是使集團重生的一年，從共生、共學、共創走向共好，以學習作為未來10年發展價值，並透過數位轉型及平台化「跨界（Hybrid）」飯店資產，未來在餐飲、飯店、豪宅等不動產資產管理等三領域，集團均會全面出擊。

雄獅集團欣傳媒今日舉辦「2021觀光經濟論壇」，邀請雄獅董事長王文傑、晶華董事長潘思亮及財信傳媒董事長謝金河，以「觀光業必會再起，疫後旅遊如何改變？」為題，進行圓桌對談。

潘思亮表示，去年聽聞新冠肺炎疫情爆發，直覺過去遭逢SARS、金融海嘯「又來了」，當下認為不能做非常短期的決策，決定絕對要撐過去、不能退場。感謝政府資源支援成為產生正向循環的關鍵，讓晶華一路從共生、共學、共創走向共好，是使晶華重生的一年。

潘思亮說明，政府的培訓計畫意外加速晶華打造學習文化及組織，跨部門學習數位轉型打造出能共創的基礎，並從麗晶七海郵輪的自家DNA，找到以郵輪概念將商務飯店轉型為適合國旅的城市休閒飯店，並與台北以外的晶英、捷絲旅姊妹飯店共學，協助晶華轉虧為盈。

對於晶華下個十年的轉型計畫，潘思亮認為，旅遊業是最永續、最在地深耕的產業，在此永續價值引導下，晶華以學習重新打造企業文化做為發展價值，「跨界（Hybrid）」則將是重要發展模式，嘗試透過以數位轉型及平台化「跨界」飯店資產。

潘思亮認為，疫情加速推動產業數位轉型，晶華藉此進入得來速及外帶外送平台，未來將進入雲端廚房、創造數位美食平台。而飯店也可以是長期住宅及辦公空間，是所有人類不動產中的新平台，可用飯店五星級及數位AI服務加值。

潘思亮表示，目前台南晶英正推動雲端管家，為台南豪宅提供加值服務，嘗試以數位及平台化跨界飯店資產。與樂富資本合資的晶華公寓大廈管理維護公司，目前也接管2個不動產投資信託基金（REITs），資產管理規模達500億元。

藉由飯店資產平台化管理，晶華拓展品牌授權豪宅，潘思亮表示，先前已在歐洲及亞洲成功規畫並管理麗晶豪宅（Regent Residences），未來希望在台北也有機會打造品牌豪宅，結合麗晶精品和雲端管家加值服務，讓生活更有質感。

國際化方面，潘思亮表示，麗晶（Regent）酒店與洲際酒店集團（IHG）合作拓展國際版圖，上海四季酒店去年換牌為上海麗晶酒店，香港洲際酒店明年將恢復為香港麗晶酒店，未來在越南富國島等東南亞地區，也會有許多飯店結合豪宅的開發規畫案。

同時，晶華將持續在台深耕、籌備開展新飯店，旗下風格旅店品牌捷絲旅（Just Sleep）明年將會在日本及美國開花結果。整體而言，在奠定永續經營的價值觀上，晶華不論在餐飲、飯店、豪宅等不動產資產管理等三方面都會全面出擊，邁向集團下一個十年。