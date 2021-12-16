美國聯準會決定提前結束疫情期間的購債計畫符合投資者普遍預期，周四日經指數大漲，創下近7周來最大單日漲幅。

周四收盤，日經指數飆漲2.13%，為29066.32點，創下11月1日以來最大單日漲幅。東證一部指數漲1.46%，收在2013.08點。

聯準會周三會後宣布將加速縮減購債，預計明年3月結束購債計畫，並暗示明年可能升息3次。市場最大的不確定性消除，隔夜華爾街股市上演慶祝行情，三大指數全面大漲，那斯達克指數更漲破2%。

Tokai Tokyo Research Institute首席股市分析師Seiichi Suzuki表示，在確定聯準會不會急於升息後，投資人鬆了一口氣，然後重新打開了他們的風險胃口，但這樣的動能是否將持續到下周以後，則有待觀察。

隔夜費城半導體指數飆漲3.7%，激勵日本重量級科技股走高，晶片股東京威力科創和愛德萬測試分別漲3.11%和5.37%。機器人製造商發那科漲2.34%。

辦公設備製造商佳能（Canon）調升全年股利預測，股價上漲 6.52%。

野村證券調升三大航運公司目標價，帶動航運股指數大漲4.87%，在東證一部33大類股中漲幅最大。日本郵船（Nippon Yusen）收漲 5.6%，商船三井（Mitsui OSK Lines）漲3.87%，川崎汽船（Kawasaki Kisen）漲5.43%。