百年老店大同經營權易手一年，董事長盧明光、總經理何春盛13日雙雙宣布請辭。財信傳媒董事長謝金河表示，大同高層人事異動風波不斷，也讓股價下跌2成多，代表市場對大同的未來是悲觀的；他認為，大同的股東一定很想知道誰是大同的真命天子？但也提醒，從公司治理角度來看，「擁有最大股權的人必須挺身而出，不能躲在灰暗角落。」

大同高層人事大風吹，董事長盧明光及總經理何春盛雙雙去職，大股東王光祥接手董事長、總經理則由精英董事長鍾依文回鍋，這項人事案將於21日董事會決議通過。

謝金河在臉書發文指出，下一個董事會是不是選出王光祥出任董事長？市場正熱烈討論！從股價的反應來看，自從盧明光、何春盛出現雙辭的消息，大同股價開始下跌，從39.9殺到30.35元，股價下跌兩成多，代表市場對大同的未來是悲觀的。林郭文艷、林文淵到盧明光，大同已經換了三任董事長，如果是大同的股東，大家一定很想知道誰是大同的真命天子？

攤開大同董監持股名單，其中，最大股東是台北市私立大同高中，持有1.36%，第二大是鄭文逸的欣同投資1.22%，號稱持有120萬張的王光祥，他以競殿投資名義持股只有0.19%。謝金河直指，從董監持股來看，並不能彰顯公司治理的精神，資訊沒有充分揭露。

「再來看，大世科是大同持有42.7%的子公司，是未來很重要的資安軟體公司，這張董監名單中有三個獨董，原來的獨董，中央研究院院士李德財被換成陳定國，前者是演算法專家，後者是老牌的管理學者。從治理的角度看，誰把李德財換成陳定國？陳定國是誰的朋友？這是有私心的，也可能是引發這次衝突的爭議點。」

謝金河表示，大同公司經過一年多紛爭，現在留下的是鍾依文和日前接手執行副總的大世科董事長沈柏延，也許盧明光和何春盛與大同是因誤解而結合，因了解而分開，但這也是大同回歸公司治理的正途，擁有最大股權的人必須挺身而出，不能躲在灰暗角落。

謝金河強調，大同的未來，開發資產事小，落實本業發展才是大同永續發展的正道。畢竟土地賣了，開發了，就沒有了，真正核心是本業的競爭力，變現土地容易，創造價值難，如果王光祥可以窮一生之力，扭轉大同的未來，他的評價也會不一樣！