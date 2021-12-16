近幾年游資豐沛，預售屋投資風氣盛行，相對將壓縮到新成屋建案的供給空間。根據市調機構今（16）日最新調查發現，北台灣都會區 今年新成屋供給比例只剩下18％，專家預期，在房地合一2.0新制已鎖住五年以內新成屋籌碼，若內政部修法限制預售屋換約，三讀通過的話，未來預售屋供給量會愈來愈少，相對新成屋將奇貨可居。

據住展雜誌統計，今年截至12月中為止，北台灣新建案推案量累計約10973.65 億元，但其中新成屋建案案量僅約2023.54 億元，只占整體推案量的18.4％。

換言之，北台灣預售屋推案量占比超過8成以上，意味著目前新建案市場絕大部份供給都來自於預售屋。

住展雜誌研發長何世昌表示，內政部祭出「禁止預售屋換約」措施，等同宣告全國預售屋「只能買、不能賣」。在房地合一新制下，如果假如市場資金與買盤，因此被趕到成屋市場，而成屋市場供給量嚴重不足，是否會因此產生「打房紅利」致使價格驟揚，將是未來觀察的重點。

住展統計，台北市各行政區成屋供給量都極低，只有中山、士林、北投等三區，可售戶數超過百戶以上，其他九個行政區可售戶數都低於百戶，尤以中正區 18 戶最少。

新北市方面，今年成屋推案占比約21.6％，大概有三分之一集中在板橋、林口這兩區，其他行政區成屋數量極低。

至於三峽、樹林、金山與三芝，今年以來，一個新成屋建案都沒有；就算消費者想買新成屋，可以說連門兒都沒有。

但還沒有桃園來得誇張，新成屋占比竟然只有9.9％，是北台灣新成屋推案量比例最低的縣市。其中，以蘆竹供給量最低，今年釋出的成屋可售戶數只有2戶。

宜蘭方面，新成屋案量占比28％稍高，但仍不到三成，消費者選擇並不多。

在基隆方面，新成屋案量占比約 24.9％。

新竹地區新成屋案量占比也只約26.8％，供給同樣很有限。

何世昌指出，內政部「禁止預售屋換約」，目前還沒修法通過，但預料短期將影響預售市場買氣，建商推出預售屋建案意願降低，不僅未來預售屋推案量會減少，市場資金還可能會朝成屋市場移動，包括新成屋、新古屋與中古屋。