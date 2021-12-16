屏縣府揭曉，2022屏東熱帶農業博覽會取得華特迪士尼Disney＋平台圖案授權，縣長潘孟安16日與學子一同插秧彩稻田，正式宣布為期37天的熱博會將於明年1月22日登場。（謝佳潾攝）

屏縣府揭曉，2022屏東熱帶農業博覽會取得華特迪士尼Disney＋平台圖案授權，縣長潘孟安16日與學子一同插秧彩稻田，正式宣布為期37天的熱博會將於明年1月22日登場。（謝佳潾攝）

引頸期盼近1年，屏縣府終於揭曉，2022屏東熱帶農業博覽會取得華特迪士尼Disney＋平台圖案授權，彩稻田將有奇妙仙子、三眼怪等經典動畫人物，縣長潘孟安16日也與學子一同插秧，正式宣布為期37天的熱博會將於明年1月22日登場。

「迪士尼彩稻來了！」潘孟安指出，2022熱博取得華特迪士尼Disney＋平台圖案授權，有迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理影片中經典人物角色，包含充滿奇思妙想的奇妙仙子、團結力量大的三眼怪、擁有再生能力的樹人小小格魯特、體型小巧但原力強大的Grogu，還有台灣原生種草鴞等。

不僅如此，活動期間還將播放華特迪士尼Disney＋經典動畫及電影，同時還有屏東縣交響樂團及南榮國中等演出迪士尼主題交響音樂會，潘孟安說，熱博從明年1月22日起至2月28日止，為期37天要讓大家跟著迪士尼旗下各個超人氣角色共同啟發靈感，找到專屬自己的綠活方式。

此外，潘孟安還說，屏東農業物產館也將試營運，1樓將販售屏東地方農特產品，2樓設有迪士尼快閃店及歷屆熱博回顧展，遊客可於館內2樓及3樓長廊觀賞迪士尼彩稻田。

他透露，屏東農業物產館將作為屏東第1個道之驛，意即遊客從國道3號屏東交流道下來，前往屏東市區的第一個點就是物產館，未來除展售屏東的農特產品外，也將成為農業大學訓練基地。

屏東熱博會已連續舉辦7年，年年都湧進數十萬人次的走春人潮，當中以彩繪稻田為最大吸睛點，遊客一定會觀賞由多色系彩稻所呈現的奇幻視覺饗宴，並且拍照打卡留念，同時還會想著「明年會是什麼圖呢」，使得每年熱博彩稻圖都成熱議話題。