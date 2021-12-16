台中49歲洪姓婦人喜愛戶外運動，過去經常利用假日邀約好友爬山，但她近幾年飽受下背痛合併右下肢麻痛之苦，雖四處尋求治療及復健，仍效果不彰，嚴重時甚至無法起身，日前到骨科檢查確診為第4、5腰椎脊椎滑脫合併脊椎神經壓迫，經接受電腦導航系統合併前側位脊椎減壓骨融合手術，病情好轉。

亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、骨科部主治醫師林琮凱指出，洪姓婦人約1年多前開始出現下背痛、右下肢麻痛情況，也因此使得原本活潑的她變得不愛出門，情緒受病情影響，顯得鬱鬱寡歡。

1年多來，洪婦陸續接受藥物、復健等保守方式治療，但效果不彰，直到親友介紹轉診至骨科，才找出疼痛原因是第4、5腰椎脊椎滑脫合併脊椎神經壓迫，經與醫療團隊討論，決定接受手術，術後隔天即可穿著背架下床活動。林琮凱表示，前側位脊椎減壓骨融合手術可根據手術部位結構、搭配適當器械，讓手術更精準與安全。

林琮凱指出，與傳統的後側脊椎融合手術相比，此種方式出血量更少、對背部肌肉的結構破壞也更小，可減少一般脊椎術後長期腰背痠痛發生機會或平背症候群發生。

林琮凱表示，包括椎間盤突出、肌肉筋膜發炎、脊椎滑脫等，下背痛發生原因很多，其中的脊椎滑脫情況，因第4、5節腰椎及第5腰椎與薦骨間活動角度大，且包括坐姿不良、經常彎腰、搬重物等都會使得脊椎受力增加，是脊椎滑脫最常發生位置，因其容易造成神經根壓迫而導致腰酸背痛、下肢痠麻脹痛情況，若有相似症狀應及早就醫。